Hủy hàng loạt chuyến bay vì siêu bão Ragasa

Vietnam Airlines cho biết, một số chuyến bay quốc tế và nội địa hôm nay (ngày 23/9) phải thay đổi hành trình do ảnh hưởng của bão. Cụ thể, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng nguy hiểm; riêng các chuyến bay giữa TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc) trong hôm nay buộc phải huỷ.

Hãng cũng lưu ý, nhiều chuyến bay khác trong hệ thống có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi tín hiệu cài dây đã tắt, nhằm hạn chế rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Các chuyến bay giữa TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9 của Vietnam Airlines buộc phải huỷ. Ảnh: VNA.

Cũng trong hôm nay, Vietjet thông báo tạm ngừng khai thác 4 chuyến bay, gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TPHCM. Một số chuyến bay khác cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet khuyến cáo hành khách nên kiểm tra lịch trình và tình hình thời tiết trước khi ra sân bay. Thông tin chi tiết về chuyến bay được cập nhật liên tục trên website, ứng dụng di động hoặc tại quầy dịch vụ ở sân bay.

“Hàng không luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu. Trong tình huống thời tiết bất khả kháng, hãng rất mong nhận được sự sẻ chia của khách hàng”, đại diện Vietjet cho hay.

Liên quan đến ứng phó siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị và địa phương tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phòng chống, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Cục Hàng không Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay và nhà ga.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhận định, bão Ragasa có thể gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động điều hành bay, đặc biệt tại các phân khu kiểm soát không lưu Hà Nội, TPHCM và các sân bay miền Bắc, miền Trung. VATM đã họp khẩn, xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, bao gồm điều chỉnh luồng không lưu và bố trí lực lượng trực 24/24h theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không, nếu bão Ragasa chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ tác động đến các sân bay trong nước có thể giảm. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, các đơn vị chức năng đều sẵn sàng kích hoạt phương án khẩn cấp để duy trì hoạt động hàng không an toàn, thông suốt.