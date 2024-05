Huyện cửa ngõ miền Tây, diện tích gấp 60 lần quận Hoàn Kiếm chuẩn bị có khu dân cư 10.000 tỷ

Ngày 15/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời gọi các nhà đầu quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.



Theo đó, dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 85,198 ha với tổng chi phí thực hiện hơn 10.662 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư thực hiện dự án hơn 8.662 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.000 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2024-2025, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đến bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Năm 2026 và quý 1/2027, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình, hoàn thành 30% khối lượng xây lắp.

Tỉnh Long An kêu gọi đầu tư khu dân cư ở huyện Bến Lức, rộng 85,198ha.

Theo quy hoạch, quy mô dân số của dự án khoảng 4.800 người. Phần diện tích đất ở có diện tích 21,12ha, chiếm 24,79% diện tích đất dự án. Bao gồm đất ở mới (đất ở liền kề, đất ở biệt thự) và đất ở tái định cư.



Trong đó, đất ở liền kề có khoảng 698 lô/căn. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Đất ở biệt thự khoảng 318 lô/căn, tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng. Đất ở tái định cư khoảng 282 lô/căn, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

Bến Lức có cơ hội phát triển khi giáp ranh TP HCM và hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh.

Huyện Bến Lức có nhiều lợi thế phát triển

Huyện Bến Lức nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Long An, là cửa ngõ phía Bắc của miền Tây Nam Bộ, nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km về hướng Tây Nam, cách Thành phố Tân An (Long An) khoảng 15km về hướng Đông Bắc.

Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 287,86 km², dân số là 181.660 người, mật độ dân số đạt 631 người/km². Trong khi đó, diện tích quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là 5,29km2.

Huyện Bến Lức là địa bàn chiến lược về kinh tế và quân sự của Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 1, là trục giao thông quốc gia, nối liền địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long đi qua huyện Bến Lức.

Việc này tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá, tiếp cận nhanh chóng những thông tin mới nhất trong nước, hoà nhập với kinh tế thị trường, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, hình thành các điểm trung chuyển hàng hoá giữa miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Năm ngoái, Bến Lức có giá trị sản xuất ước đạt 127.007 tỷ đồng, chiếm khoảng 38,12% so với toàn Long An.

Nhờ lợi thế tiếp giáp TP HCM, nơi có nhiều đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia đi qua, Bến Lức đã thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản phẩm toàn huyện ước đạt 134.637,484 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Bến Lức, năm 2023, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, trên địa bàn có thêm 150 doanh nghiệp, chi nhánh trong nước với số vốn 1.624 tỷ đồng và 6 doanh nghiệp, chi nhánh đầu tư nước ngoài với số vốn 3,1 triệu USD đăng ký hoạt động.



Huyện cũng đã và đang tập trung triển khai đầu tư mới 2 khu công nghiệp tổng diện tích 650ha và mở rộng 01 khu công nghiệp 80ha.