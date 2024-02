Huyền thoại đầu tư Warren Buffett cảnh tỉnh: Nhà đầu tư trẻ không muốn ‘mất tiền oan’ cần biết sự thật này, vì TTCK Mỹ ngày càng giống ‘sòng bạc’

Trong lá thư thường niên gửi cổ đông, CEO Warren Buffett của tập đoàn Berkshire Hathaway đã dành lời tri ân đầy cảm động đến cánh tay phải quá cố Charlie Munger. Nhà tiên tri xứ Omaha ca ngợi ông Munger là “kiến trúc sư” tạo nên thành công của Berkshire. Bên cạnh đó, Buffett cũng so sánh thị trường chứng khoán Mỹ hiện đại với sòng casino.

Ông viết rằng cho dù là vì lý do gì, thị trường hiện nay giống sòng casino hơn so với khi ông còn trẻ. Mặc dù thị trường chứng khoán đã lớn hơn nhiều so với những ngày đầu, nhưng những nhà đầu tư ổn định về mặt cảm xúc cũng như có kiến thức tốt lại không còn nhiều.

Những lời cảnh báo của tỷ phú Warren Buffett nhắc lại một số câu nói của huyền thoại Charlie Munger. Trong suốt 75 năm sự nghiệp, ông Munger cho rằng trên thị trường chứng khoán có hai loại người mua cổ phiếu: nhà đầu tư và nhà đầu cơ.

Các nhà đầu tư trước hết là những người có kỷ luật, chăm chỉ và suy nghĩ thấu đáo khi mua tài sản. Ông Munger rất quý những người như vậy. Nhưng những nhà đầu cơ thì muốn kiếm tiền nhanh chóng mà không quan tâm đến giá trị nội tại của thứ họ đang mua. Và Munger thực sự không thích những người này.

Giống như Munger, ông Buffett lo ngại rằng quá nhiều nhà đầu tư hiện đại đã bị mê hoặc bởi hoạt động đầu cơ. Thay vì đào sâu vào hồ sơ của Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để tìm ra doanh nghiệp tốt nhất có thể đầu tư, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, chỉ đơn giản mua những cổ phiếu theo xu hướng. Họ hy vọng sẽ kiếm tiền nhanh trong vài tháng, vài ngày hoặc thậm chí vài giờ.

Theo Buffett, một phần nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán ngày càng trở nên “giống sòng casino” hơn là do việc mua và bán cổ phiếu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế, thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến phổ biến.

Nhà tiên tri xứ Omaha lo lắng rằng việc này sẽ dẫn đến số lượng các nhà đầu cơ trên thị trường gia tăng. Và trong kỷ nguyên kết nối này, ông lo ngại “cơn hoảng loạn” sẽ xảy ra nhanh hơn.

Một sự thật khắc cốt ghi tâm của thị trường tài chính

Đối với những nhà đầu cơ đang sử dụng thị trường chứng khoán như một “sòng bạc”, Buffett có một lời khuyên: Hãy nhớ ai thực sự kiếm tiền từ việc đánh bạc. Đó là “nhà cái”. Hiểu theo nghĩa bóng thì Phố Wall muốn khách hàng của mình kiếm tiền. Nhưng điều thực sự thu hút nhà đầu tư là các hoạt động gây sốt.

Đôi khi, các công ty môi giới hiện đại lôi kéo các nhà đầu tư vào cổ phiếu hoặc các công cụ phái sinh phức tạp bằng các tính năng mới và lạ mắt trên ứng dụng giao dịch của họ. Nhưng họ không làm điều đó để giúp đỡ các nhà đầu tư, họ làm điều đó để kiếm thêm tiền từ phí giao dịch. Điều đó có nghĩa là càng nhiều giao dịch thì càng tốt cho “nhà cái”.

CEO Berkshire lưu ý rằng khi tình hình “trở nên tồi tệ” và các nhà đầu cơ mất tiền trong giai đoạn thị trường suy giảm, họ đừng mong một ai đó sẽ ra tay giúp đỡ hay tìm lại công bằng. Khi ấy, những người phạm tội trắng trợn thì bỏ trốn với đống tiền, còn những người đầu tư thiếu sáng suốt thì vừa mất tiền lại sống trong hoang mang, bức xúc.

Tham khảo Yahoo Finance