Huyền thoại Motorola tham vọng đua tranh với iPhone, Samsung ở Việt Nam: Liệu có quá "ảo tưởng sức mạnh"?

Tháng 10 năm 2025, thị trường công nghệ Việt Nam đón nhận một thông tin bất ngờ: Motorola, thương hiệu điện thoại từng nổi đình đám trong quá khứ chính thức thông báo trở lại.

Đối với nhiều người tiêu dùng Việt, cái tên Motorola từng một thời được yêu thích không kém iPhone, được coi như biểu tượng của sự sang trọng, đổi mới và là cách tân của điện thoại di động. Âm thanh "tách" đầy thỏa mãn khi gập chiếc Razr V3 huyền thoại từng là định nghĩa của đẳng cấp và phong cách.

Sau nhiều năm tưởng như chìm vào quên lãng, chỉ hoạt động ở thị trường Mỹ và châu Âu, công ty dường như đang tràn đầy tham vọng chiếm lĩnh trở lại một thị trường dường như đã quá chật chội với Samsung, iPhone hay các thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Điều này đặt ra câu hỏi về tính toán của Motorola. Liệu đây là cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng hay chỉ là một quyết định bốc đồng, không tự lượng sức mình?

Vì sao Motorola “mạo hiểm” quay lại Việt Nam?

Motorola không trở lại với tư cách là một thương hiệu suy yếu đang tìm kiếm cơ hội sống còn. Ngược lại, họ đang ở trong một vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau nhiều năm tái cấu trúc: một thực thể kinh doanh có lợi nhuận, tăng trưởng mạnh mẽ và có định hướng chiến lược rõ ràng dưới sự chèo lái của Lenovo.

Trước đây, Motorola đã phải rút lui khỏi nhiều thị trường không mang lại lợi nhuận và cắt bỏ các phân khúc cao cấp đang thua lỗ để ổn định tài chính và đạt được điểm hòa vốn. Việc rời khỏi Việt Nam trong quá khứ cũng là một phần của chiến lược co cụm này.

Sau khi ổn định vào giai đoạn 2018-2019, Motorola bắt đầu quay trở lại con đường đổi mới và mở rộng một cách thận trọng, khi tái gia nhập các thị trường chiến lược như Nhật Bản và mở rộng sang Trung Đông.

Hiện tại, sau gần 10 năm bế quan, Motorola đang trong giai đoạn sung sức với mục tiêu "tăng gấp đôi quy mô kinh doanh trong ba đến bốn năm". Chiến lược của hãng là tấn công vào các thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao.

Việc quay trở lại Việt Nam vào năm 2025 là một sáng kiến then chốt trong giai đoạn này. Đây không phải là một phép thử, mà là một động thái chiến lược nhằm chiếm lĩnh thị phần tại một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực.

Các báo cáo tài chính gần đây nhất của hãng cho thấy một bức tranh hết sức lạc quan, với mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu tăng 43%.

Thành công của Motorola không chỉ tập trung ở một khu vực. Hãng đã ghi nhận "mức tăng trưởng hai và ba con số" tại châu Âu, một thị trường trưởng thành và cạnh tranh. Tại Ấn Độ, thị trường cực kỳ nhạy cảm về giá, Motorola đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 300% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Nhật Bản, hãng đã vươn lên chiếm khoảng 10% thị phần từ con số dưới 2%. Mô hình thâm nhập và tăng trưởng thành công ở các thị trường đa dạng này cho thấy một công thức đã được kiểm chứng và có thể được điều chỉnh để áp dụng hiệu quả tại Việt Nam.

Tại sân nhà châu Mỹ, Motorola vẫn là một thế lực đáng gờm. Hãng giữ vị trí thứ hai vững chắc tại Mỹ Latinh với khoảng 20% thị phần và là nhà sản xuất lớn thứ ba tại Bắc Mỹ, chỉ sau Apple và Samsung. Vị thế này không chỉ mang lại nguồn doanh thu ổn định mà còn khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực vận hành ở quy mô lớn.

Một yếu tố quan trọng, thường bị đánh giá thấp, nhưng lại là chìa khóa cho sự hồi sinh của Motorola chính là sức mạnh từ công ty mẹ Lenovo. Sự hậu thuẫn mang lại cho Motorola những lợi thế cạnh tranh mà ít đối thủ nào có được.

Lenovo là một tập đoàn công nghệ toàn cầu với quy mô doanh thu khổng lồ, đạt 69,1 tỷ USD trong năm tài chính 2024/25 và có lợi nhuận vững chắc. Sự hậu thuẫn tài chính cung cấp cho Motorola một "lưới an toàn", cho phép hãng đầu tư mạnh mẽ vào R&D, marketing và các chiến dịch chiếm lĩnh thị trường mà không phải lo lắng về áp lực tài chính ngắn hạn.

Sự tự tin của Motorola không chỉ đến từ sức mạnh tài chính và chiến lược toàn cầu, mà còn từ một "kho vũ khí" sản phẩm đã được làm mới hoàn toàn, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở mọi phân khúc.

Danh mục sản phẩm đa dạng này cho phép hãng triển khai một cuộc tấn công toàn diện, từ phân khúc cao cấp nhất đến tầm trung và giá rẻ, đảm bảo có một thiết bị phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng tại Việt Nam.

Phục vụ đa dạng phân khúc

Mũi nhọn trong cuộc tấn công của Motorola chính là dòng Razr, dòng sản phẩm mang tính biểu tượng được tái sinh để dẫn đầu phân khúc điện thoại gập đầy tiềm năng.

Thay vì chỉ tung ra một mẫu flagship duy nhất, Motorola áp dụng chiến lược phân tầng thông minh với ba mẫu máy mới: Razr (2025) cơ bản với mức giá khởi điểm khoảng 699 USD, Razr Plus ở mức giá khoảng 999 USD, và mẫu flagship cao cấp nhất Razr Ultra với giá khoảng 1.300 USD.

Cách tiếp cận này giúp "dân chủ hóa" công nghệ màn hình gập, đưa nó đến gần hơn với nhiều đối tượng người dùng, một đòn tấn công trực diện vào chiến lược thường thấy của Samsung với một mẫu Z Flip duy nhất ở mức giá rất cao.

Razr Ultra được trang bị những gì tinh túy nhất của công nghệ di động, bao gồm vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, RAM lên đến 16GB, màn hình lớn (7 inch bên trong và 4 inch bên ngoài), cùng hệ thống ba camera 50MP. Những thông số này định vị Razr Ultra là một đối thủ cạnh tranh không khoan nhượng với Samsung.

Motorola hiểu rằng ở phân khúc cao cấp, thiết kế là yếu tố quyết định. Hãng tập trung vào các vật liệu cao cấp như da nhân tạo, vải Alcantara và thậm chí là ốp lưng vân gỗ, kết hợp với các đối tác danh tiếng như Pantone (về màu sắc) và Bose (về âm thanh).

Điều này biến chiếc điện thoại từ một thiết bị công nghệ đơn thuần thành một phụ kiện thời trang đẳng cấp, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với người tiêu dùng Việt Nam, những người có xu hướng ưa chuộng các thiết bị sành điệu và có tính thẩm mỹ cao.

Nắm bắt xu hướng công nghệ lớn nhất hiện nay, dòng Razr 2025 được tích hợp sâu Moto AI, cùng với sự hợp tác với các nền tảng AI hàng đầu như Google Gemini và Microsoft Copilot. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn định vị Motorola là một thương hiệu đi đầu về đổi mới, sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Nếu dòng Razr là mũi nhọn để khẳng định vị thế, thì dòng Edge chính là lực lượng chủ lực để chinh phục thị phần. Đây là dòng sản phẩm "flagship giá tốt", vũ khí chính của Motorola trong cuộc chiến giành giật phân khúc tầm trung và cận cao cấp đầy khốc liệt.

Dòng Motorola Edge (ví dụ: Edge 60 Pro, Edge 60) được định vị để cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc giá được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam.

Dòng Edge mang đến những trải nghiệm vốn chỉ có trên các dòng flagship nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Các tính năng nổi bật bao gồm màn hình OLED với tần số quét cao, vi xử lý Mediatek Dimensity mạnh mẽ, pin dung lượng lớn kèm sạc siêu nhanh (từ 68W đến 90W), và chuẩn kháng nước, kháng bụi cao cấp IP68/IP69.

Với cấu hình và mức giá này, dòng Edge sẽ là đối thủ trực tiếp của dòng Galaxy A-series rất thành công của Samsung (như Galaxy A56), cũng như các sản phẩm đến từ Xiaomi và Oppo, những thương hiệu đang chiếm lĩnh không gian này tại thị trường Việt Nam.

Để hoàn thiện chiến lược bao phủ thị trường, Motorola cũng không bỏ qua phân khúc giá rẻ, nơi tập trung lượng người dùng đông đảo nhất.

Dòng Moto G (ví dụ: G Stylus 2025, G100) sẽ là cửa ngõ để người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Motorola. Thay vì chỉ cạnh tranh về giá, dòng Moto G tạo ra sự khác biệt bằng những tính năng độc đáo trong phân khúc, như pin "khủng" (từ 5.000mAh đến 7.000mAh) và hỗ trợ bút stylus.

Điều này đảm bảo Motorola có thể cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ khác để giành lấy những người dùng mua smartphone lần đầu hoặc những người có ngân sách eo hẹp.

Cơ hội lớn ở thị trường Việt Nam

Sức mạnh toàn cầu và kho vũ khí sản phẩm đa dạng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được áp dụng vào đúng thị trường, đúng thời điểm. Việc Motorola chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược vào năm 2025 không phải là ngẫu nhiên.

Thị trường smartphone Việt Nam hiện tại là một mảnh đất màu mỡ cho những kẻ thách thức có đủ tầm vóc và chiến lược.

Với giá trị ước tính khoảng 6,71 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng lên 11,50 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9,4%, đây là một thị trường có quy mô lớn và tiềm năng mở rộng hấp dẫn.

Người Việt cũng rất cởi mở với các công nghệ và thương hiệu mới, ít bị ràng buộc bởi lòng trung thành với các thương hiệu cũ và luôn tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt.

Điểm sáng nhất và là mục tiêu chính của Motorola chính là sự trỗi dậy của phân khúc smartphone cao cấp ở Việt Nam, một xu hướng đi ngược lại với những khó khăn chung của thị trường.

Trong khi tổng thể thị trường smartphone có những giai đoạn chững lại hoặc sụt giảm do các yếu tố kinh tế, phân khúc cao cấp (thiết bị có giá trên 800 USD) lại ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Thị phần của phân khúc này được dự báo sẽ tăng từ chỉ 5% vào năm 2019 lên khoảng 12%.

Không chỉ là cái tên mà còn là ký ức

Không giống như các thương hiệu Trung Quốc mới nổi phải tốn nhiều công sức để xây dựng tên tuổi, Motorola là một cái tên mà nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam đã biết đến và gắn liền với sự đổi mới và chất lượng.

Trong những ngày đầu của thị trường di động Việt Nam, Motorola là một trong số ít những thương hiệu cao cấp nguyên bản, tạo ra một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí người dùng.

Di sản của những chiếc Razr V3 tạo ra một hiệu ứng hào quang mạnh mẽ. Điều này mang lại một bệ phóng marketing vô giá, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian để xây dựng nhận thức và lòng tin ban đầu.

Sự kết hợp giữa hoài niệm thương hiệu và một mạng lưới phân phối mạnh mẽ, sẵn có tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro cho toàn bộ quá trình tái nhập thị trường.

Một thương hiệu mới vào Việt Nam phải đối mặt với hai rào cản lớn: xây dựng nhận thức thương hiệu (marketing tốn kém) và thiết lập mạng lưới phân phối (hậu cần phức tạp). Di sản thương hiệu của Motorola đã giải quyết phần lớn các vấn đề này.

Do đó, Motorola có thể tập trung nguồn vốn của mình gần như hoàn toàn vào marketing sản phẩm mục tiêu và các chương trình khuyến mãi, thay vì phải "đốt tiền" vào việc xây dựng nền tảng, một hiệu quả về vốn mà ít có đối thủ mới nào có thể đạt được.

Có thể thấy, sự trở lại của Motorola tại Việt Nam vào năm 2025 là một sáng kiến chiến lược được lên kế hoạch tỉ mỉ, chứ không phải một quyết định bốc đồng. Công ty đang quay trở lại từ một vị thế sức mạnh chưa từng có, được trang bị những sản phẩm phù hợp cho đúng phân khúc thị trường và vào đúng thời điểm.

Tuy nhiên, những thách thức là vô cùng lớn. Sự thống trị của bộ đôi Apple và Samsung đã tạo ra một "thành trì" vững chắc, với hệ sinh thái sâu rộng và lòng trung thành của người dùng. Việc phá vỡ thế độc quyền này là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.