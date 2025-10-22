Motorola quay trở lại thị trường Việt Nam

Motorola – một trong những thương hiệu di động mang tính biểu tượng toàn cầu trước đây – công bố sẽ trở lại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, hãng sẽ chính thức giới thiệu thế hệ thiết bị di động hoàn toàn mới tại Việt Nam vào ngày 12/11 với điểm nhấn là 3 dòng sản phẩm razr, edge và moto g, trang bị hệ thống camera 100% chuẩn màu PANTONE cùng với thiết kế tràn viền 4 cạnh độc đáo, bền chuẩn quân đội hay pin 7.000 mAh.

Sau màn ra mắt sản phẩm, hãng cho hay sẽ thực hiện hàng loạt chiến dịch quảng bá thương hiệu, sự kiện trải nghiệm cho đến việc mở các không gian trải nghiệm như một lời khẳng định về tầm nhìn phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

"Với Motorola, lần ra mắt này không chỉ là một bước tiến thương mại, mà còn là lời khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Trong số các sản phẩm của Motorola ra mắt lần này, model được mong chờ nhất là mẫu màn hình gập huyền thoại dòng Razr nhưng trong diện mạo mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện, đẳng cấp hơn.

Trong khi đó, dòng G sẽ hướng đến phân khúc phổ thông với điểm mạnh là dung lượng pin lớn và giao diện Android gốc.

Việc Motorola công bố quay trở lại thị trường Việt Nam giai đoạn này cho thấy thị trường đang có sự sôi động nhất định. Điều này càng được khẳng định khi hàng loạt thương hiệu Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh việc tung các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, cạnh tranh với iPhone, Samsung Galaxy tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường là điều có thể dự báo trước và việc một thương hiệu mới – hoặc quay lại thị trường – sẽ gặp không ít khó khăn để tìm lại "ánh hào quang" trước đây.



