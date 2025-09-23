Huyết áp cao "rất sợ" loại đồ uống này: Việt Nam có sẵn, chỉ 3 tách/ngày cũng đem lại hiệu quả

Tăng huyết áp, hay còn gọi là huyết áp cao, là một trong những vấn đề sức khỏe tim mạch đáng lo ngại. Nếu không được kiểm soát đúng cách, huyết áp cao có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ.

Theo báo Anh Express, dinh dưỡng có ảnh hưởng nhất định tới chỉ số huyết áp. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến huyết áp tăng đột biến do cơ thể phải giữ nhiều nước hơn, từ đó dẫn đến tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch. Do đó, thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường tiêu thụ các thực phẩm lành mạnh được coi là một giải pháp đơn giản, hiệu quả để phòng ngừa và kiểm soát huyết áp.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một loại đồ uống có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, đó là trà.

Uống trà có lợi cho huyết áp. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu tiết lộ mối liên hệ giữa trà và huyết áp

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition đã xem xét 157 thử nghiệm và 15 nghiên cứu liên quan đến flavan-3-ol – hợp chất có nhiều trong trà – và phát hiện rằng tiêu thụ khoảng 400–600mg flavan-3-ol mỗi ngày có thể đem đến những hiệu quả tích cực.

Các nhà khoa học cho biết: “Tăng cường tiêu thụ flavan-3-ol trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện huyết áp, nồng độ cholesterol và lượng đường trong máu. Cụ thể, flavan-3-ol có tác dụng giúp giảm huyết áp tâm thu, cholesterol toàn phần, tăng cholesterol HDL và cải thiện độ nhạy insulin”.

Theo phân tích, một tách trà chứa khoảng 160mg flavan-3-ol. Như vậy, chỉ cần uống ba tách trà mỗi ngày đã có thể đem lại hiệu quả điều chỉnh huyết áp.

Bác sĩ Carrie Ruxton, chuyên gia dinh dưỡng kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Tư vấn Trà, Anh, cho biết: “Chúng ta có thể đạt được mục tiêu cải thiện huyết áp và sức khỏe tổng thể bằng cách thưởng thức một vài tách trà mỗi ngày”.

Tiến sĩ Tim Bond, nhà khoa học và phát ngôn viên khác của Hội đồng Tư vấn Trà, Anh, trích dẫn: “Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Cardiovascular Pharmacology, flavonoid có trong trà cải thiện chức năng nội mô – yếu tố then chốt trong kiểm soát huyết áp. Điều này cho thấy thực phẩm giàu flavonoid như trà là lựa chọn tối ưu để bảo vệ sức khỏe tim mạch”.

Ngoài tác dụng điều chỉnh huyết áp, nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition and Food Research còn cho thấy flavan-3-ol có đặc tính chống oxy hóa, phòng chống ung thư, kháng khuẩn, chống virus và bảo vệ não bộ.

“Đôi khi mọi người chỉ đơn giản xem flavan-3-ol là chất chống oxy hóa. Nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường loại 2”, tiến sĩ Bond nói thêm.

Flavan-3-ol trong trà có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Khuyến cáo từ chuyên gia y tế

Dù trà hữu ích trong việc cải thiện huyết áp nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng tiêu thụ trà chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo, mọi người có thể thực hiện thêm một số thói quen sau để kiểm soát huyết áp:

- Ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng.

- Duy trì tập thể dục thường xuyên, ít nhất 150 phút mỗi tuần.

- Giảm cân nếu thừa cân.

- Hạn chế tiêu thụ muối và thực phẩm chế biến sẵn.

- Giảm tiêu thụ rượu bia.

- Ngừng hút thuốc lá.