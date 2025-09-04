Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ

Ông Lý Nhân, 70 tuổi ở Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc) được chẩn đoán mắc huyết áp cao từ 2 năm trước, tuy nhiên ông không tái khám hay sử dụng thuốc điều trị. Thay vào đó, ông Lý lại uống nước chanh hàng ngày để điều trị huyết áp cao. Mỗi khi khó thở, ông cũng uống nước chanh để làm dịu triệu chứng.

Khoảng vài ngày trước, khi đang ở nhà một mình, ông Lý đột nhiên cảm thấy khó thở, tức ngực dữ dội và toát mồ hôi lạnh. Ông thử uống nước chanh, thậm chí tắm nước lạnh nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Sau hơn hai giờ chịu đựng, ông mới gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ.

Ông Lý được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Chương Hóa ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo bác sĩ Lam Kiệt, bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân khó thở, không nói được, nồng độ oxy trong máu (SpO2) của ông chỉ còn 70%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường là 95-100%. Xét nghiệm cúm và COVID-19 cho kết quả âm tính.

Sau 2 năm uống nước chanh đề "điều trị" huyết áp cao, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hà Đông Cẩm, Trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện cho biết, kết quả khám phát hiện bệnh nhân bị phù phổi cấp dẫn đến giảm nồng độ oxy máu đột ngột. Các bác sĩ đã ngay lập tức đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực.

Bác sĩ Lâm Vấn Bội, Trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện tiết lộ, ngoài tình trạng phù phổi cấp, bệnh nhân còn bị suy tim và tắc nghẽn động mạch vành. Bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh nhân được đặt stent để tái thông động mạch vành và dùng thuốc hỗ trợ điều trị. May mắn, sau nhiều ngày điều trị, ông Lý đã qua cơn nguy kịch. Ông chuyển đến phòng bệnh thường và đang phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của y bác sĩ.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ chỉ ra sai lầm nghiêm trọng

Bác sĩ Hà Đông Cẩm giải thích rằng sai lầm của bệnh nhân là mắc cao huyết áp từ lâu nhưng không đi khám và điều trị bằng thuốc. Huyết áp tăng cao kéo dài dẫn đến suy tim, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả. Điều này khiến máu ứ lại ở tim và phổi, gây phù phổi cấp và giảm nồng độ oxy trong máu.

Theo bác sĩ, cao huyết áp được ví như ‘kẻ giết người thầm lặng’. Bệnh không có biểu hiện rõ ràng nhưng âm thầm tàn phá tim, mạch máu, não và các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không kiểm soát bằng thuốc và tái khám định kỳ, người bệnh có thể rơi vào tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Huyết áp cao không được kiểm soát và điều trị có thể gây ra nhiều biến chứng.

Bác sĩ cũng chỉ ra một sai lầm khác của bệnh nhân Lý, đó là thói quen uống nhiều nước chanh. Với những người mắc bệnh tim mạch, việc uống quá nhiều nước, bao gồm cả nước chanh có thể khiến tình trạng ứ dịch ở phổi diễn ra nghiêm trọng hơn.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân kể trên, bác sĩ Hà Đông Cẩm khuyến cáo, những người bị cao huyết áp cần duy trì dùng thuốc và theo dõi huyết áp lâu dài để phòng tránh biến chứng. Khi có dấu hiệu bất thường như đau thắt ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh,... mọi người nên đến bệnh viện thăm khám kịp thời để hạn chế các biến chứng nghiêm trọng.