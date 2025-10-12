Hỷ sự Vbiz cuối tháng 10: Cô dâu là nàng hậu nổi tiếng, chồng gia thế khủng!

Một trong những hôn lễ đang khiến hội ăn cưới online chấm hóng là của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân Phát Nguyễn. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi cuối cùng cũng về chung một nhà. Cả hai đã tổ chức lễ dạm ngõ vào cuối tháng 9, với sự góp mặt của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết. Sau lễ này, cặp đôi đã phát thiệp mời đến dàn khách mời toàn sao Việt, khiến khán giả càng thêm háo hức chờ đợi ngày trọng đại.

Mới đây, thông tin về đám cưới chính thức được hé lộ. Theo đó, lễ gia tiên của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn sẽ được tổ chức tại nhà riêng vào ngày 25/10. Sau đó, tiệc cưới hoành tráng sẽ diễn ra vào tối 26/10 tại một trung tâm sự kiện sang trọng ở TP.HCM.

Được biết, buổi tiệc sẽ có sự tham dự của dàn khách mời nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt gồm Hoàng Oanh, Á hậu Thùy Dung, Lan Khuê, Hương Giang, Minh Tú, Puka – Gin Tuấn Kiệt, Thúy Vân, Khổng Tú Quỳnh, Khánh Vân…. Nhiều người dự đoán đây sẽ là hôn lễ khủng của tháng 10, quy tụ gần như toàn bộ những gương mặt hot nhất Vbiz hiện nay.

Đám cưới của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn được tổ chức vào ngày 25,26/10 tới tại TP.HCM

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng tham gia chương trình Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014. Trong lĩnh vực thi nhan sắc, cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Hoa hậu Hoà bình Việt Nam.Quỳnh Châu công khai bạn trai vào cuối năm 2022, sau 2 năm cả hai yêu đương trong âm thầm.

Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt.

Quỳnh Châu được cầu hôn vào dịp sinh nhật

Hành trình tình yêu của Quỳnh Châu và bạn trai Tiến Phát cũng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự bền bỉ và chân thành. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.

Quỳnh Châu từng trải lòng về bạn trai: "Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, xem cuộc thi Hoa hậu nào cũng nói: Em mà thế 'này' sẽ thắng. Anh ấy là du học sinh ở nước ngoài một thời gian dài, có kinh doanh nên cũng giỏi về tiếng Anh. Khi tôi thi có những từ không biết, cách dịch từ chưa hay thì tôi sẽ nhờ anh ấy góp ý. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh".

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân giàu có, sở hữu chuỗi khách sạn lớn tại Đà Lạt