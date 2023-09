Hyundai đưa SUV lớn nhất Palisade về Việt Nam: Xe lắp ráp, 4 phiên bản, giá thấp nhất chưa đến 1,5 tỷ đấu Ford Explorer, Volkswagen Teramont

Gói trang bị an toàn SmartSense với hàng loạt công nghệ an toàn gồm hỗ trợ giữ làn LFA và LKA, phòng tránh va chạm trước FCA, Smart Cruise Control, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA cùng hàng loạt tính năng an toàn chủ động khác. Xe có 7 túi khí.