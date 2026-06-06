Hyundai i20 đời mới có ảnh chính thức đầu tiên: Đèn như Lamborghini, thiết kế sắc nét hơn hẳn, liệu có trở lại Việt Nam?

Hyundai đã chính thức công bố những hình ảnh úp mở đầu tiên của dòng xe i20 thế hệ mới, với điểm nhấn gây chú ý ngay từ phần đầu xe.

Hyundai i20 mới được hé lộ. Ảnh: Hyundai

Hình ảnh hé lộ duy nhất cho thấy Hyundai i20 sở hữu dải đèn LED ban ngày hình chữ Y nằm ngang, kết nối liền mạch bởi một thanh đèn chạy dọc toàn bộ chiều rộng đầu xe. Kiểu dáng cụm đèn này có sự tương đồng rõ rệt với dải đèn định vị DRL và cụm đèn hậu trên siêu xe Lamborghini Revuelto.

Sự thay đổi này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi những hình ảnh chụp trộm trên đường thử vào tháng chín năm ngoái đã lộ diện thiết kế hệ thống đèn. Bức ảnh từ hãng xe Hàn Quốc chỉ mang tính chất xác nhận lại những nghi vấn trước đó.

Hyundai i20 mới chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Theo thông tin từ nhà sản xuất, i20 mới được định vị như một cầu nối giữa kiểu dáng hatchback truyền thống và thế giới SUV. Điều này gợi ý rằng phiên bản dành cho một số thị trường có thể sở hữu khoảng sáng gầm xe cao hơn so với các thị trường khác.

Bên cạnh phần đầu xe được làm mới, mẫu xe i20 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đi kèm phần mái xe thiết kế mới và các góc cửa sổ sắc sảo. Kích thước tổng thể của xe nhìn chung không có quá nhiều khác biệt, dù các thông số chi tiết hứa hẹn có một vài điều chỉnh nhỏ.

Mẫu xe mới có thể sở hữu khoảng sáng gầm lớn, tiệm cận crossover. Ảnh dựng đồ họa: AP

Không gian nội thất của xe chưa được tiết lộ cụ thể, tuy nhiên nhiều khả năng đây sẽ là mẫu xe tiếp theo của Hyundai ứng dụng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới. Hệ thống này bao gồm một màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi trên bảng táp-lô giống như một chiếc máy tính bảng. Thiết kế khoang lái mới này dự kiến trở thành trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các dòng sản phẩm mới của thương hiệu.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai i20 từng được giới thiệu và phân phối chính hãng dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe này sau đó đã phải âm thầm rút lui khỏi danh mục sản phẩm do phân khúc hatchback đô thị dần đánh mất sức hút trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ.