Hyundai Santa Fe sắp có bản điện không lo tìm trạm sạc: Có thể nạp điện bằng động cơ, ra mắt 2027, chạy được hơn 1.100km

Theo báo cáo từ ETNews, Hyundai Motor Company đã chính thức bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt mẫu xe điện mở rộng phạm vi (EREV) đầu tiên của mình, đó chính là Santa Fe EREV.

Hyundai Santa Fe nâng cấp chạy thử trên đường. Phiên bản này dự kiến vẫn sử dụng các động cơ vốn có, nhưng đến năm 2027 sẽ xuất hiện phiên bản EREV. Ảnh: Korean Car Blog

Động thái này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của hãng xe Hàn Quốc trong việc chiếm lĩnh thị phần xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng. Hyundai đặt mục tiêu lớn cho Santa Fe EREV, mong muốn mẫu xe này sẽ dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu nhờ khả năng vận hành vượt trội.

Cụ thể hơn, Hyundai đang lên kế hoạch hoàn thiện quá trình phát triển động cơ đốt trong cùng bộ điều khiển động cơ (ECU) thiết yếu cho Santa Fe EREV vào nửa đầu năm 2026. Sau đó, công ty sẽ tiến hành các chu trình thử nghiệm toàn diện nhằm đánh giá hiệu suất lái, độ bền cũng như chất lượng tổng thể của xe.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, Hyundai đã hợp tác với các đối tác chủ chốt. Trong đó, Hyundai Kefico phát triển bộ điều khiển động cơ (ECU), hệ thống HIL (Hardware-in-the-Loop, phương pháp để kiểm thử phần mềm trong môi trường được mô phỏng) do nhà sản xuất dSPACE (nội địa) cung cấp, và Hyundai Mobis cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Hyundai Mobis sẽ phát triển các hệ thống điều khiển cho pin và động cơ điện của Santa Fe EREV. Sự phối hợp này nhằm hỗ trợ Hyundai đạt được mục tiêu sản xuất hàng loạt đúng thời hạn đã đề ra.

Dựa trên lộ trình đã được công bố, hãng xe Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi động sản xuất hàng loạt mẫu Hyundai Santa Fe EREV vào cuối năm sau. Mục tiêu của hãng là đưa mẫu xe này ra thị trường toàn cầu vào năm 2027.

Xe sẽ bắt đầu mở bán tại Bắc Mỹ, một khu vực trọng điểm với nhu cầu cao đối với các dòng SUV cỡ trung và cỡ lớn, sau đó sẽ mở rộng sang các thị trường khác trên thế giới. Ảnh minh họa: Hyundai

Các nguồn tin trong ngành cho rằng Santa Fe EREV có thể sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) ở Mỹ. Sau khi đi vào sản xuất hàng loạt, Hyundai dự kiến sẽ đẩy mạnh tiếp thị Santa Fe EREV không chỉ tại các thị trường phát triển như Mỹ và Châu Âu mà còn ở các thị trường châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng. Do đó, không loại trừ khả năng Hyundai Santa Fe EREV cũng sẽ được phân phối ở Việt Nam.

Hyundai Santa Fe EREV được dự đoán sẽ mang lại phạm vi di chuyển gần gấp đôi so với Ioniq 6, mẫu xe thuần điện có tầm vận hành xa nhất của hãng xe Hàn Quốc hiện nay (562km). Nhờ hệ truyền động mở rộng phạm vi, mẫu Santa Fe EREV hứa hẹn trở thành một sản phẩm cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc xe điện toàn cầu.

Công nghệ EREV đang ngày càng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, nhiều nhà sản xuất lớn như Volvo đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp tương tự.

Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của các dòng xe EREV, với nhiều nhà sản xuất đang tích cực đẩy mạnh phát triển. Điển hình là BYD hiện đang bán mẫu SUV EREV cao cấp Yangwang, trong khi Xiaomi cũng đang phát triển mẫu EREV hiệu suất cao YU8. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của phân khúc EREV.

Hyundai Santa Fe bản nâng cấp đang chạy thử, dự kiến sẽ sửa lại các chi tiết từng gây tranh cãi. Ảnh dựng đồ họa AI

Hiện tại, Hyundai Santa Fe đã có phiên bản hybrid thông thường sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Smartstream T-GDI kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 232 mã lực và mô men xoắn 264 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng bộ pin lithium ion 1,49 kWh đặt dưới sàn. Bản này mới được phân phối trên thị trường quốc tế, nhưng những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy sự xuất hiện của Hyundai Santa Fe Hybrid ngay tại Việt Nam.

Ưu điểm của động cơ hybrid là mạnh mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin từ Hyundai Thái Lan, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản này đạt 5,1 lít trên 100 km cho điều kiện vận hành hỗn hợp. Con số này thậm chí còn tiết kiệm hơn các mẫu SUV xe hạng A và hạng B với động cơ thuần xăng.

EREV là viết tắt của Extended Range Electric Vehicle (Xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng), là một loại xe điện có cách hoạt động đặc biệt. Dòng này chạy hoàn toàn bằng điện nhờ pin lớn và động cơ điện, trong khi động cơ đốt trong nhỏ chỉ hoạt động như một máy phát điện để sạc pin khi cần chứ không truyền động trực tiếp tới bánh xe. Điều này giúp tăng phạm vi hoạt động mà không cần dừng lại sạc điện quá thường xuyên, giải quyết nhược điểm của xe điện thuần túy ở những khu vực hạ tầng sạc chưa phát triển.