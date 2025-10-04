ICON Saigon Cruise - Biểu tượng du thuyền mới giữa lòng Sài Gòn

Ẩm thực Quảng Đông hiện đại

Thực đơn gọi món - Hương vị Quảng Đông đương đại với sự sáng tạo không giới hạn, mở ra hành trình ẩm thực đầy bất ngờ.

Thực đơn chọn món - Cuộc khám phá đầy màu sắc của ẩm thực đa quốc gia. Mỗi Thực đơn là một câu chuyện ẩm thực riêng biệt, đưa thực khách trải nghiệm những hương vị từ khắp nơi trên thế giới.

Thực đơn tự chọn - Bản hòa ca đa quốc gia, quy tụ tinh hoa ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Từ những món Á tinh xảo đến khẩu vị Âu đặc sắc. Một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc quy mô lớn.

Thực đơn ăn nhẹ - Được thiết kế riêng cho những buổi tiệc đứng sang trọng, nơi sự tinh tế thể hiện trong từng chi tiết nhỏ. Mỗi món ăn là một tác phẩm thu nhỏ, kết hợp khéo léo giữa hình thức thẩm mỹ và hương vị đột phá - lý tưởng cho những khoảnh khắc kết nối và giao lưu.

ICON Saigon Cruise sở hữu nhiều không gian ấn tượng, nổi bật trên dòng sông Sài Gòn.

ICON Floating Club

Chạm đỉnh trải nghiệm tại ICON Floating Club – không gian sự kiện ngoài trời ôm trọn tầm nhìn sông bậc nhất giữa lòng thành phố. Với sức chứa tối đa 300 khách, nơi đây là sân khấu lý tưởng cho những sự kiện hoành tráng, từ tiệc cưới, tiệc ra mắt thương hiệu cho đến những đêm tiệc riêng tư thăng hoa cùng những hoạt động giải trí về đêm:

Trải nghiệm biểu diễn văn hóa đặc sắc

Liveband sôi động

Biểu diễn chào đón khách lên thuyền

Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc

Line-up DJ bùng nổ

Những màn trình diễn đặc biệt

ICON Bar

Nơi giao thoa của phong cách hiện đại và những trải nghiệm độc đáo. Với thực đơn cocktail sáng tạo và các loại đồ uống cao cấp, ICON Bar không chỉ là nơi để thưởng thức, mà còn là điểm đến mang đến những khoảnh khắc giải trí, thư giãn, kết nối với nhau bằng những cuộc trò chuyện đầy cảm hứng.

ICON Dining Modern Cantonese Cuisine

Không gian đẳng cấp cho những buổi tối lộng lẫy và sự kiện riêng tư tuyệt vời. Với sức chứa tối đa 150 khách, ICON Dining mang đến bầu không khí sang trọng, riêng biệt dành cho những bữa tối thịnh soạn hay những sự kiện quan trọng, nơi mọi khoảnh khắc đều được chăm chút tỉ mỉ.

Thực đơn Gọi Món - là sự khéo léo pha trộn giữa hương vị Quảng Đông đương đại giao thoa cùng tinh hoa ẩm thực Á – Âu, mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Điểm nhấn đặc trưng tại đây là những tiết mục biểu diễn đặc sắc, khiến mỗi khoảnh khắc tại đây trở nên bất tận, đầy ấn tượng.

ICON Private

Không gian riêng biệt, nơi bạn và những đối tác quan trọng có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Với sức chứa tối đa 16 khách, ICON Private được thiết kế để mang đến sự tập trung hoàn toàn vào những khoảnh khắc đáng giá, từ những cuộc gặp gỡ chiến lược cho đến những buổi tiệc riêng tư không giới hạn.

Hành trình trên sông của ICON Saigon Cruise

Sunset Experience 17:00 – 18:00

Chỉ từ 388.000++ VND/khách

01 ly đồ uống (Bia, Rượu vang hoặc Cocktail)

Quà lưu niệm

Biểu diễn nghệ thuật trực tiếp

Khung giờ bữa tối 18:30 – 21:30

Chỉ từ 1.299.000++ VND/khách

Thực đơn 5 món

Đồ uống chào mừng

Quà lưu niệm

Thông tin ICON Saigon Cruise

Địa chỉ: Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ mở cửa: 17:00 – late mỗi ngày

Lịch khởi hành du thuyền:

19:30 – 21:30

22:30 – 23:30