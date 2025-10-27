iDepo VIB – Giữ vững giá trị dòng tiền trong giai đoạn biến động

iDepo – lựa chọn quản trị tài chính thông minh

Sau một giai đoạn sôi động, thị trường chứng khoán đang trong nhịp điều chỉnh, giá vàng cũng không còn leo thang như nửa đầu năm. Sự chững lại này không khiến dòng tiền mất phương hướng, mà trái lại, đang giúp nhiều người nhìn nhận lại cách quản lý tài chính. Những kênh đầu tư lợi suất cao đang tạm nhường chỗ cho xu hướng tích lũy an toàn, sinh lời ổn định.

Đó không phải là dấu hiệu tiêu cực, mà là giai đoạn tái cân bằng tự nhiên của thị trường – nơi các quyết định đầu tư trở nên thận trọng và tính bền vững được đặt lên hàng đầu. Khi "tốc độ" nhường chỗ cho "kỷ luật", dòng tiền chờ cơ hội bắt đầu tìm đến những công cụ giúp đồng tiền tiếp tục sinh lời một cách an toàn và chủ động.

Trong xu thế đó, iDepo của VIB trở thành lựa chọn nổi bật. Sản phẩm này giúp khách hàng giữ thế chủ động trong quản trị tài chính: vừa đảm bảo sinh lời, vừa linh hoạt chuyển nhượng hoặc rút vốn khi cần. Với cơ chế bảo toàn phần lãi đã tích lũy, iDepo không chỉ là kênh gửi tiền, mà là một công cụ giúp dòng tiền chờ của khách hàng vẫn có lãi tốt trong giai đoạn tái cân bằng của nền kinh tế.

Lãi suất iDepo hiện lên đến 6,3%/năm, cao hơn mặt bằng chung của thị trường, trong khi vẫn duy trì khả năng rút vốn hoặc chuyển nhượng khi cần thiết. Sự linh hoạt này giúp người dùng yên tâm tích lũy mà không bị giới hạn bởi kỳ hạn cố định – một lợi thế hiếm có giữa thời thị trường biến động.

Giải pháp cân bằng giữa sinh lời, linh hoạt và an tâm

Hành vi đầu tư của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây, nhiều người chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận cao, thì nay, tư duy "quản trị vốn thông minh" đang dần phổ biến hơn. Nhà đầu tư hiện đại không để tiền nằm yên, nhưng cũng không để rủi ro cuốn theo cảm xúc.

Với iDepo, khách hàng có thể gửi tiền với kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi định kỳ 6 tháng/lần và được phép chuyển nhượng, cho tặng hoặc chỉ định người mua bất kỳ lúc nào. Mệnh giá linh hoạt từ 50 triệu đồng trở lên giúp sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khách hàng – từ người trẻ tích lũy khoản tiết kiệm đầu tiên đến người kinh doanh có dòng vốn lớn đang tạm chờ cơ hội đầu tư.

Trong trường hợp cần vốn sớm, khách hàng vẫn được nhận đủ phần lãi đã tích lũy đến thời điểm rút, chuyển nhượng – thay vì mất lợi nhuận như tiết kiệm thông thường. Một ví dụ dễ hình dung: với 1 tỷ đồng gửi vào iDepo kỳ hạn 36 tháng, khách hàng cần vốn trước hạn nên rút hoặc chuyển nhượng vào ngày thứ 90, số tiền lãi khách có thể nhận đươc là 13 triệu đồng. Chính cơ chế này giúp iDepo trở thành công cụ lý tưởng cho việc tối ưu dòng tiền chờ hay vốn lưu động chưa đến kỳ sử dụng.

Theo bà Tường Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc VIB: "Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là mang lại mức lãi suất tốt, mà còn là cơ chế giúp khách hàng an tâm tích lũy, linh hoạt nắm bắt cơ hội phù hợp ngay cả khi thị trường biến động".

Từ góc nhìn chiến lược, việc dành một phần danh mục đầu tư cho iDepo giúp nhà đầu tư luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Khi thị trường xuất hiện cơ hội tích cực mới, khách hàng có thể nhanh chóng chuyển nhượng khoản iDepo mà không bị mất đi lợi nhuận tích lũy.

Tích lũy bền vững trong hệ sinh thái số hóa toàn diện MyVIB

Điểm khiến iDepo khác biệt nằm ở nền tảng vận hành xuất sắc của ứng dụng Ngân hàng số MyVIB. Toàn bộ quy trình mở, theo dõi và giao dịch được thực hiện trực tuyến ngay trên MyVIB. Chỉ vài thao tác, khách hàng có thể khởi tạo hợp đồng, theo dõi lãi định kỳ, hoặc chuyển nhượng khoản tiền gửi một cách an toàn và tức thì. Không giấy tờ, không thủ tục phức tạp, tất cả được số hóa hoàn toàn.

Đây cũng là minh chứng cho chiến lược "Mobile First, Cloud First, AI First" mà VIB đang kiên định theo đuổi. Với nền tảng công nghệ hiện đại, ngân hàng không chỉ số hóa sản phẩm, mà còn cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mỗi giao dịch tài chính trở nên tiện lợi, minh bạch và tối ưu hơn bao giờ hết.

Hiện iDepo là trụ cột trong hệ sinh thái Smart Depo của VIB, cùng với Hi-Depo và i-1Depo, tất cả tạo nên bộ giải pháp tích lũy thông minh đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, nếu kết hợp dùng thêm tài khoản Siêu Lợi Suất sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, người dùng có thể tối ưu toàn bộ dòng tiền của mình trong cùng một hệ sinh thái tài chính số.

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang tái cân bằng, an toàn không còn đồng nghĩa với để đồng vốn đứng yên. Với iDepo VIB, bạn sẽ có bước chuẩn bị thông minh cho hành trình tài chính vững vàng sắp tới.



