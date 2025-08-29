IDI – Gắn kết bền chặt, vươn xa toàn cầu

Đây là sự kiện thường niên nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin thị trường và cùng nhau thống nhất giải pháp phát triển bền vững ngành hàng cá tra. Khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch xuất khẩu của IDI bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Thành quả kinh doanh ấn tượng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, IDI vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ: Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt gần 7.200 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kết quả POR19 tại Mỹ xác nhận IDI được hưởng mức thuế chống bán phá giá thấp, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững tại thị trường chủ lực.

Bối cảnh thị trường và cơ hội

Theo số liệu ngành, xuất khẩu cá tra Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1,023 tỷ USD (+11%), trong đó Mỹ và Brazil ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Tuy nhiên, thách thức đến từ chính sách thuế mới của Mỹ, tạo sức ép về chi phí. Đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt chứng minh năng lực cạnh tranh qua chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch và chuỗi cung ứng bền vững.

Ông Lê Văn Cảnh - Tổng giám đốc Cty IDI phát đi thông điệp xuyên suốt: "Không đi trước, không đi sau – mà luôn đồng hành cùng hộ nuôi, dù trong thuận lợi hay khó khăn."

Trong bối cảnh đó, việc IDI vẫn tăng trưởng lợi nhuận ổn định là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn đúng đắn và sức bật nội lực.

Tinh tế từ tay nghề – Cá tra fillet được chế biến tỉ mỉ tại nhà máy Công ty IDI, đảm bảo chuẩn chất lượng xuất khẩu.

Chính sách hỗ trợ hộ nuôi – Gắn kết chặt chẽ

IDI luôn xem hộ nuôi là đối tác chiến lược. Tại hội nghị, công ty công bố nhiều chính sách thiết thực: Bao tiêu sản phẩm ổn định, đầu ra đảm bảo, thanh toán nhanh chóng. Hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thức ăn, ứng trước chi phí để giảm áp lực tài chính ban đầu. Điều chỉnh hệ số FCR công bằng theo thực tế size thu hoạch. Giảm lãi suất thức ăn trong trường hợp thiên tai, thời tiết bất lợi. Khuyến khích mật độ thả nuôi hợp lý → giảm FCR, rút ngắn thời gian nuôi, tăng hiệu quả.

IDI cũng đẩy mạnh mô hình chuẩn hóa vùng nuôi – truy xuất nguồn gốc – áp dụng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới đáp ứng mọi thị trường quốc tế.

Định hướng phát triển 2025 - 2026

Mở rộng quy mô sản xuất: Đầu năm 2025, IDI khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản chuyên sâu cho thị trường Mỹ với vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng, giải quyết bài toán về chất lượng "chuẩn Mỹ".

Ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam đánh giá cao mô hình liên kết bền chặt giữa Cty IDI và hộ nuôi

Mục tiêu tài chính 2025: Doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.

Chiến lược: Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường, tận dụng lợi thế thuế quan để tăng sức cạnh tranh.

Cam kết đồng hành: Gắn bó cùng hộ nuôi, kiến tạo chuỗi giá trị cá tra bền vững – hiệu quả – hội nhập quốc tế.

Xuyên suốt Hội nghị, IDI gửi đến hộ nuôi thông điệp sâu sắc: "Đồng hành bền chặt – Vươn xa toàn cầu.". "IDI không đi trước, không đi sau – luôn sát cánh cùng hộ nuôi." "IDI đạt chuẩn quốc tế, tận dụng lợi thế thuế quan, nâng cao năng lực cạnh tranh."

"IDI cùng đối tác thống nhất mục tiêu: gắn kết bền chặt – vươn xa toàn cầu."

Hội nghị Khách hàng IDI 2025 không chỉ là dịp tri ân, mà còn là nơi khẳng định tầm nhìn: "Gắn kết bền chặt – Vươn tầm bứt phá".

Với nền tảng tài chính vững vàng, kết quả kinh doanh ấn tượng, chính sách đồng hành thiết thực, IDI tự tin cùng hộ nuôi chinh phục đỉnh cao mới của ngành cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế.