Idico chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Idico - CTCP (Idico, MCK: IDC) đã có văn bản công bố thông tin Nghị quyết HĐQT liên quan đến hoạt động chi nhánh tại Hà Nội.

Cụ thể, HĐQT Idico quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Idico tại Hà Nội (tầng 40 tòa nhà Pearl Tower, số 1 đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Lý do chấm dứt hoạt động của chi nhánh là do thay đổi chiến lược kinh doanh và không còn nhu cầu duy trì hoạt động tại chi nhánh.

Về nhân sự, toàn bộ nhân sự của Chi nhánh được chuyển về Phòng Hành chính - Ban Hành chính nhân sự của Tổng công ty để phân công nhiệm vụ mới.

Ở chiều ngược lại, HĐQT Idico đã thông qua Nghị quyết số 68 /NQ-TCT ngày 10/11/2025 về việc chấp thuận chủ trương góp thêm 800 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Idico (Idico Urbiz).

HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT phê duyệt, ký kết tất cả các văn bản và tài liệu, giấy tờ pháp lý có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản phản hồi cho người đại diện vốn của Idico tại Idico Urbiz nhằm triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ cho Idico Urbiz theo đúng quy định, phê duyệt của HĐQT Tổng công ty.

Được biết, Idico Urbiz là công ty con do Idico năm 100% tỷ lệ biểu quyết (theo BCTC hợp nhất quý III/2025).

Ảnh minh họa

Trước đó, HĐQT Idico cũng có Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty CP VTA Global Port (VTA Global Port) và cử người đại diện theo ủy quyền.

Cụ thể, Idico dự kiến góp vốn với tư cách cổ đồng sáng lập thành lập VTA Global Port với số tiền góp vốn là 306 tỷ đồng, tương ứng 30,6 triệu cổ phần phổ thông, chiếm 51% vốn điều lệ của VTA Global Port.

Trong một diễn biến khác, Idico đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Cụ thể, Idico sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 4/12/2025, ngày chi trả dự kiến 23/12/2025.

Với gần 379,5 triệu cổ phiếu IDC đang lưu hành, ước tính Idico sẽ phải chi khoảng hơn 569,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, Công ty CP Tập đoàn S.S.G đang sở hữu 22,5% vốn điều lệ của Idico, tương đương sở hữu gần 85,4 triệu cổ phiếu IDC, ước tính sẽ thu về hơn 128 tỷ đồng tiền cổ tức.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt cũng đang sở hữu gần 45,3 triệu cổ phiếu IDC (tỷ lệ sở hữu 11,93%), ước tính cũng sẽ thu về gần 68 tỷ đồng tiền cổ tức từ Idico.