iHouzz chốt hàng trăm đơn thuê căn hộ trong 3 giờ livestream

Theo thống kê, phiên livestream gần nhất của iHouzz vào tối 22/08 đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận trực tiếp, cùng hàng trăm khách hàng để lại số điện thoại yêu cầu tư vấn. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng giao dịch chốt thành công đã vượt xa kỳ vọng, cho thấy livestream đang trở thành một kênh phân phối bất động sản hiệu quả, đặc biệt ở phân khúc cho thuê.

Thành công của các phiên livestream có sự đóng góp lớn từ iHouzz Uni – đơn vị thành viên của hệ thống iHouzz. Khác biệt nằm ở chỗ, đội ngũ vận hành livestream chủ yếu là sinh viên đang học tập hoặc đã tốt nghiệp từ các trường Đại học tại Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Sự am hiểu thị trường khu vực, cộng với khả năng nắm bắt nhu cầu thật của cộng đồng sinh viên – khách thuê tiềm năng, đã giúp các phiên livestream trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa sản phẩm và khách hàng có nhu cầu thật.

Ông Trần Hữu Trí – Tổng Giám đốc iHouzz Uni – thành viên iHouzz, cho biết: "Chúng tôi đang sở hữu giỏ hàng quy mô hàng ngàn căn hộ, nhà phố từ sơ cấp, thứ cấp đến cho thuê, từ các chủ đầu tư uy tín như Bcons, Phúc Đạt, HT Pearl… Lợi thế lớn của iHouzz Uni là vị trí sát cạnh Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM – nơi có khoảng 70.000 sinh viên theo học. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu thuê nhà cao, ổn định và gia tăng mạnh vào đầu mỗi năm học".

Phiên livestream của iHouzz thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận

Thực tế, chỉ trong giai đoạn sinh viên nhập học, nhu cầu tìm kiếm căn hộ cho thuê gần trường, giá hợp lý và đảm bảo an ninh tăng gấp nhiều lần so với thời điểm khác trong năm. Điều này lý giải vì sao các phiên livestream của iHouzz Uni không chỉ thu hút lượt quan tâm khổng lồ mà còn trực tiếp tạo ra hàng trăm giao dịch thành công.

Trong thời gian tới, iHouzz nói chung và iHouzz Uni nói riêng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và phạm vi tiếp cận, không chỉ dừng lại ở livestream các dự án quanh đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM dành cho sinh viên, mà còn hướng đến nhóm khách hàng văn phòng và gia đình trẻ có nhu cầu thuê hoặc mua BĐS. Với nguồn sản phẩm phong phú từ nhiều chủ đầu tư, cùng phương thức tiếp cận khách hàng sáng tạo, iHouzz kỳ vọng định hình một xu thế phân phối bất động sản mới – nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Mô hình O2O: Khi "online" dẫn dắt "offline"

Không chỉ dừng ở việc tạo hiệu ứng trực tuyến, iHouzz còn chú trọng mô hình O2O (Online to Offline). Khách hàng được tiếp cận sản phẩm thông qua livestream, sau đó có thể trực tiếp tham quan và ký kết hợp đồng tại các văn phòng giao dịch chuẩn hóa của iHouzz ngay tại dự án. Điều này giúp tăng độ tin cậy, minh bạch và rút ngắn đáng kể hành trình ra quyết định của khách hàng.

Trong bức tranh chung của thị trường, sự bùng nổ livestream BĐS cũng đã phản ánh rõ nét sự thay đổi trong hành vi khách hàng và tư duy tiếp thị. Nếu trước đây, việc tìm thuê căn hộ gắn liền với những buổi xem nhà trực tiếp, tốn kém thời gian, chi phí, thì nay chỉ với một thiết bị di động cùng vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể tiếp cận đầy đủ thông tin dự án, so sánh giá, trò chuyện trực tiếp với nhân viên tư vấn và nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây chính là bước tiến quan trọng, khi công nghệ trở thành "cầu nối" đưa BĐS đến gần hơn với những người có nhu cầu thật.

Đặc biệt, lợi thế của iHouzz không chỉ nằm ở khâu livestream mà còn ở nền tảng công nghệ hỗ trợ toàn diện. Toàn bộ sản phẩm được chuẩn hóa thông tin, quản lý tập trung trên hệ thống, đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng truy xuất. Khách hàng để lại thông tin sẽ được đội ngũ môi giới tiếp cận tức thì, quy trình tư vấn – chốt giao dịch tự động hóa tối đa, giúp rút ngắn đáng kể thời gian giữa bước "tìm hiểu" và bước "ký kết hợp đồng". Đây là điểm khác biệt quan trọng khiến mô hình kinh doanh của iHouzz tạo ra hiệu quả thực sự.

Đội ngũ nhân sự iHouzz Uni trong phiên livestream

Hình ảnh hậu trường buổi livestream do iHouzz Uni thực hiện cho thấy sự chuyên nghiệp của một đội ngũ trẻ: lộ trình chỉn chu, góc máy tinh tế, khả năng tương tác linh hoạt, cùng đội ngũ tư vấn tận tâm và am hiểu nhu cầu từng đối tượng, qua đó giữ chân hàng nghìn lượt xem suốt nhiều giờ liền.

Với kết quả giao dịch vượt kỳ vọng từ mỗi phiên livestream, iHouzz khẳng định vị thế kênh phân phối chiến lược cho các chủ đầu tư và đối tác tại TP.HCM. Chỉ cần cung cấp sản phẩm, iHouzz cam kết tiếp cận đúng khách hàng có nhu cầu thật, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và mang lại nguồn doanh thu bền vững. Đây chính là lợi thế khác biệt giúp iHouzz trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân phối BĐS thời đại số.

Đối với các chủ đầu tư có chương trình cam kết thuê lại từ khách hàng, có thể hợp tác cùng iHouzz để triển khai hiệu quả. Đồng thời, khách hàng đầu tư BĐS cũng có thể dễ dàng ký gửi sản phẩm qua ứng dụng iHouzz hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

