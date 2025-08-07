iHouzz mở rộng nhượng quyền, lan tỏa mô hình khởi nghiệp công nghệ BĐS

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống nhượng quyền, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của iHouzz trong việc lan tỏa mô hình khởi nghiệp bất động sản trên nền tảng công nghệ.

iHouzz – Đơn vị tiên phong kiến tạo mô hình khởi nghiệp bất động sản thế hệ mới

Với vai trò tiên phong xây dựng nền tảng công nghệ bất động sản, iHouzz không chỉ số hoá toàn bộ quy trình giao dịch mà còn phát triển mô hình nhượng quyền bất động sản – hướng đi chiến lược nhằm tối ưu nguồn lực, giảm thiểu rủi ro, chuẩn hóa vận hành cho các doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc iHouzz, nhấn mạnh: "iHouzz không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà là một hệ sinh thái khởi nghiệp bất động sản toàn diện – nơi mỗi cá nhân có thể làm chủ sự nghiệp và lan tỏa giá trị thực đến cộng đồng".

Với định hướng phát triển rõ ràng, iHouzz từng bước xây dựng mô hình khởi nghiệp bất động sản thực tiễn, kết hợp Sàn TMĐT BĐS, hệ sinh thái dịch vụ, mạng lưới dữ liệu và chuỗi văn phòng O2O. Mô hình này mang đến giải pháp hiệu quả cho những ai muốn tham gia thị trường một cách bài bản, minh bạch và tối ưu vận hành.

Lễ ký kết – Bước tiến chiến lược trong mở rộng hệ thống nhượng quyền iHouzz

Điểm nhấn của chương trình "Đồng hành khởi nghiệp" là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa iHouzz với các đối tác nhượng quyền, nhằm mở rộng mạng lưới tại nhiều khu vực trọng điểm phía Nam.

Đối tác tham gia nhượng quyền iHouzz đều là những đơn vị giàu tiềm lực, định hướng phát triển rõ ràng và cam kết đồng hành lâu dài. Nổi bật trong số đó, iHouzz Gia Việt – trụ sở tại số 5A, đường Trần Phú, TP.HCM – là đơn vị hoạt động tích cực tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM. iHouzz Nhân Phú, có địa chỉ tại 209 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, hiện diện vững chắc tại khu Tây với định hướng phát triển bền vững. Trong khi đó, iHouzz Thiên Chính – đặt tại 40G/2 Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM – đang từng bước khẳng định vị thế tại khu Đông.

Bên cạnh đó, iHouzz cũng chính thức ký kết nhượng quyền với hai đơn vị mới gia nhập hệ thống là iHouzz Plus (trụ sở tại số 45, đường số 7, phường An Khánh, TP.HCM) và iHouzz Apex (262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Cả hai đều thể hiện tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, định hướng phát triển bài bản và cam kết đồng hành lâu dài cùng hệ sinh thái iHouzz.

Đại diện các đơn vị nhượng quyền hợp tác cùng iHouzz, ông Lê Văn Hồng Việt – Giám đốc iHouzz Gia Việt, chia sẻ: "Tôi tin rằng với sự đồng hành từ iHouzz, chúng tôi sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng đội ngũ, chuẩn hóa quy trình vận hành và đặc biệt là được tiếp cận kho dữ liệu sản phẩm, khách hàng, giải pháp marketing, kế toán, quản trị và các dịch vụ khác từ hệ sinh thái. Đây là lợi thế mà một doanh nghiệp bất động sản khó có thể tự mình tạo dựng nếu vận hành độc lập".

Tại sự kiện, các chuyên đề nóng như Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi 2025, quy định bắt buộc giao dịch qua sàn môi giới và xu hướng siết tín dụng đầu tư đã được ông Đỗ Văn Tuấn – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Nhượng quyền iHouzz - phân tích dưới góc nhìn chiến lược.

Theo ông Tuấn, những chính sách mới không phải là rào cản mà là bàn đạp giúp thị trường bất động sản vận hành chuyên nghiệp hơn. Mô hình nhượng quyền của iHouzz đang đi đúng hướng khi tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và nâng cao năng lực vận hành cho từng văn phòng trong hệ thống.

Mô hình nhượng quyền iHouzz – Hướng đi bài bản cho khởi nghiệp BĐS

Tiếp nối chuỗi hoạt động tại sự kiện "Đồng hành khởi nghiệp", iHouzz chính thức công bố triển khai chương trình hỗ trợ dành riêng cho các đối tác nhượng quyền. Đây là giải pháp nhằm cụ thể hóa cam kết đồng hành cùng nhà khởi nghiệp bất động sản trên hành trình phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Thông qua việc chuyển giao nền tảng công nghệ, đào tạo đội ngũ, cung cấp nguồn sản phẩm cùng dữ liệu thị trường minh bạch, iHouzz tạo điều kiện để các đối tác nhanh chóng tiếp cận khách hàng mục tiêu và bắt nhịp thị trường. Song song đó, hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ về truyền thông, marketing và các công cụ bán hàng đa kênh, đi kèm cơ chế chiết khấu – hoa hồng minh bạch. Đặc biệt, các văn phòng nhượng quyền được iHouzz đồng hành sát sao trong suốt quá trình vận hành – yếu tố tạo nên dấu ấn khác biệt và sức bật bền vững cho mô hình.

Ông Nguyễn Xuân Thiệp – Giám đốc Khối Phát triển hệ thống iHouzz, chia sẻ tại sự kiện: Chúng tôi luôn chào đón những cá nhân, tổ chức có khát vọng và tinh thần khởi nghiệp, mong muốn phát triển doanh nghiệp bất động sản một cách bài bản. iHouzz sẵn sàng đồng hành và trao quyền để các đối tác thực sự làm chủ cuộc chơi".

Việc ký kết và ra mắt đồng loạt điểm nhượng quyền mới không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng hệ sinh thái, mà còn tái khẳng định cam kết lâu dài của iHouzz trong việc đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp bất động sản trên toàn quốc.