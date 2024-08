iHouzz vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu - dịch vụ tốt nhất 2024"

Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 24.08, tại Nhà hát Quân Đội khu vực Phía Nam. The Best Of Vietnam 2024 được tổ chức bởi Tạp chí sở hữu trí tuệ & Sáng tạo cùng Liên hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp tổ chức, sự kiện phát sóng trực tiếp trên Kênh truyền hình VTC8. Đây là chương trình nhằm tìm ra thương hiệu, sản phẩm - dịch vụ uy tín và chất lượng hàng đầu dựa trên đánh giá của người tiêu dùng, khẳng định giá trị thương hiệu Việt, củng cố niềm tin với người tiêu dùng trên cả nước.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng The Best Of Vietnam 2024 không chỉ sở hữu sản phẩm và dịch vụ chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao mà còn có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong ngành.

iHouzz đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức để giành được giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bất động sản. Đây là sự ghi nhận hết sức ý nghĩa cho thành quả, nỗ lực của iHouzz trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam.

iHouzz - Nền tảng thương mại điện tử bất động sản hàng đầu Việt Nam

Lấy công nghệ làm cốt lõi, khách hàng là trung tâm, nền tảng công nghệ bất động sản iHouzz bao gồm nhiều ứng dụng chuyên biệt, như: iHouzz App – Ứng dụng toàn diện cho nhà môi giới; iHouzz Agent – Quản lý kinh doanh dự án bất động sản sơ cấp; iHouzz Building – Quản lý tòa nhà, khu dân cư, quản lý tài sản, cho thuê; iHouzz Care – Chăm sóc khách hàng, cư dân; iHouzz Insight – Cung cấp dữ liệu ngành bất động sản trực tuyến. Mỗi ứng dụng tập trung giải quyết một số nút thắt đặc thù của thị trường, tạo nên hệ sinh thái giải pháp công nghệ bất động sản toàn diện.

Thương hiệu iHouzz và hành trình 5 năm khẳng định vị thế tiên phong

Thành lập từ năm 2019, với khát vọng chuyển đổi số ngành bất động sản tại Việt Nam. Sau quá trình 5 năm hoạt động và phát triển, iHouzz đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để tạo ra những thay đổi tích cực cho ngành bất động sản, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực Proptech.

Trong 5 năm qua, công nghệ iHouzz đã đồng hành cùng 175 đại lý và 12.000 nhân viên kinh doanh trong việc chăm sóc, tư vấn khách hàng; 17.000 cộng tác viên thường xuyên sử dụng để liên kết bán hàng; Hơn 100 dự án bất động sản sơ cấp được niêm yết trên iHouzz app; Hơn 100 chủ đầu tư và công ty môi giới sử dụng để triển khai kinh doanh; 118 sự kiện livestream tư vấn bán hàng đã được thực hiện qua iHouzz app; Hơn 9.000 cư dân cảm thấy thuận tiện khi nhận bàn giao và tương tác với ban quản lý,… đã phần nào cho thấy sự hài lòng và tín nhiệm của thị trường dành cho sản phẩm, dịch vụ của iHouzz.

Hệ thống văn phòng kinh doanh iHouzz đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội

Bên cạnh tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản, iHouzz cũng đã xây dựng cho mình hệ thống văn phòng giao dịch quy chuẩn tại mỗi toà nhà và tuyến phố. Đến thời điểm hiện tại, chuỗi văn phòng nhượng quyền thương hiệu iHouzz đã có mặt tại các khu vực trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội. Đây chính là điểm chạm gắn kết giữa chủ đầu tư, chủ nhà, khách hàng và nhà môi giới, đồng thời đây cũng là điểm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho hành trình mua bán bất động sản từ online đến offline.

Hệ thống văn phòng kinh doanh iHouzz được vận hành trên nền tảng công nghệ tiên tiến, theo quy trình tối ưu và chuẩn hóa từng bước. Nhờ sự đồng bộ này, mỗi văn phòng mới có thể được thiết lập và đi vào hoạt động một cách nhanh chóng. Dự kiến, sẽ có khoảng 200 văn phòng giao dịch bất động sản quy chuẩn mang thương hiệu iHouzz trên toàn quốc vào năm 2025.

Giải thưởng "Top 10 thương hiệu - dịch vụ tốt nhất 2024" mà iHouzz nhận được một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của iHouzz trên thị trường. Đây là động lực để iHouzz tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, mang lại sự tiện lợi và tối ưu giá trị cho khách hàng, đối tác, chinh phục mục tiêu trở thành nền tảng Thương mại điện tử bất động sản hàng đầu Việt Nam.