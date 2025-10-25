IKEA bán cáp sạc iPhone: Dây bện, màu đẹp, giá ở Châu Âu mà rẻ như các loại bán ở Việt Nam
IKEA vừa cập nhật các dòng cáp sạc Lillhult, Rundhult và Sittbrunn trên toàn cầu với thiết kế mới, thêm màu sắc và độ dài đa dạng, vẫn giữ mức giá rẻ cùng khả năng hỗ trợ sạc nhanh lên tới 100W ở một số phiên bản.
Cập nhật thiết kế và chủng loại
Ba dòng cáp phổ biến của IKEA gồm Lillhult, Rundhult và Sittbrunn vừa được làm mới với các phiên bản màu sắc mới và chiều dài đa dạng từ 1m đến 3m. Những mẫu cáp mới thay thế cho các phiên bản cũ phát hành trong năm 2023 và 2024.
Lillhult nổi bật với lớp bọc vải dù, tốc độ truyền dữ liệu 480 Mbps. Một số phiên bản mới gồm:
USB-A to USB-C (1.5m), màu xanh cam.
USB-C to Lightning (1.5m), màu hồng/be.
USB-A to Lightning (1.5m), màu nâu đỏ sẫm.
USB-C to USB-C (1.5m) màu xanh lá đậm và cam/tím, bản dài 3m màu tím.
Hỗ trợ sạc nhanh tối đa 60W.
Rundhult có hai mẫu cáp USB-C to USB-C (1.5m) với bọc dù màu đen/trắng và be/xanh.
Tốc độ truyền dữ liệu vẫn 480 Mbps nhưng hỗ trợ công suất lên tới 100W.
Sittbrunn là dòng cáp rẻ nhất, vỏ nhựa, có ba phiên bản:
USB-A to USB-C (1.0m), màu tím.
USB-C to USB-C (1.0m), màu trắng và xanh lá nhạt.
Tốc độ truyền 480 Mbps, hỗ trợ sạc 60W.
Giá bán tại một số thị trường
Mức giá các dòng cáp mới tại Mỹ, Anh và châu Âu dao động như sau:
Lillhult USB-A to USB-C (1.5m): 5.99 USD
Lillhult USB-A to Lightning (1.5m): 8.00 GBP hoặc 7.99 EUR
Lillhult USB-C to Lightning (1.5m): 11.99 USD hoặc 9.99 EUR
Lillhult USB-C to USB-C (1.5m): 7.99 USD, 4.00 GBP hoặc 5.99 EUR
Lillhult USB-C to USB-C (3.0m): 9.99 USD, 6.00 GBP hoặc 7.99 EUR
Rundhult USB-C to USB-C (1.5m): 9.99 USD, 7.00 GBP hoặc 9.99 EUR
Sittbrunn USB-A to USB-C (1.0m): 2.99 USD, 1.50 GBP hoặc 1.50 EUR
Sittbrunn USB-C to USB-C (1.0m): 3.99 USD, 2.50 GBP hoặc 2.50 EUR
Có thể thấy, giá bán quy đổi vào khoảng từ 76.000đ đến 300.000đ, không quá đắt đỏ mà cũng gần bằng các loại cáp sạc bán ở Việt Nam, ví dụ như mẫu dây bện Baseus USB-C 100W giá chỉ khoảng 110.000đ, Essager Lightning 29W khoảng 89.000đ, hay Ugreen USB-C/Lightning 20W khoảng 220.000đ.
Tình trạng phân phối
Việc mở bán các mẫu cáp mới sẽ tùy theo từng thị trường và lượng hàng tồn kho của các phiên bản cũ. Một số mẫu đã bắt đầu lên kệ tại châu Âu, Mỹ và châu Á. IKEA chưa xác nhận lịch phân phối cụ thể cho từng quốc gia.
