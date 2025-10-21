Cổ phiếu Apple phá đỉnh lịch sử nhờ iPhone 17

Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu Counterpoint, dòng iPhone 17, ra mắt vào tháng 9, đã bán chạy hơn 14% so với iPhone 16 tại hai thị trường lớn nhất của Apple chỉ trong 10 ngày đầu tiên mở bán.

“Mẫu iPhone 17 cơ bản thực sự hấp dẫn với người tiêu dùng, mang lại giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra,” nhà phân tích cao cấp Mengmeng Zhang của Counterpoint nhận định. “Chip mạnh hơn, màn hình cải thiện, dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn, camera selfie nâng cấp – tất cả vẫn giữ nguyên mức giá như iPhone 16 năm ngoái. Đây là một lựa chọn quá dễ dàng, nhất là khi các chương trình khuyến mãi và giảm giá được tung ra.”

Theo Loop Capital, cổ phiếu Apple đang đứng trước đà tăng giá mạnh khi nhu cầu dành cho dòng iPhone mới vượt xa kỳ vọng.

Ngân hàng đầu tư này đã nâng hạng cổ phiếu Apple từ ‘nắm giữ’ lên ‘mua’, đồng thời tăng giá mục tiêu từ 226 USD lên 315 USD/cổ phiếu.

Nhà phân tích Ananda Baruah của Loop Capital viết trong báo cáo gửi khách hàng hôm thứ Hai: “Dù Phố Wall đã kỳ vọng một mức độ vượt trội nhất định từ dòng sản phẩm iPhone 17 của Apple, chúng tôi tin rằng vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể cho đến năm 2027.”

Thị trường Trung Quốc thúc đẩy niềm tin mới cho Apple

Tuần trước, CEO Tim Cook đã đến thăm nhân viên và quan chức chính phủ tại Trung Quốc, đồng thời xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone Air – sản phẩm được báo cáo “cháy hàng chỉ trong vài phút” sau khi mở bán, theo South China Morning Post.

Trong báo cáo hôm Chủ nhật, nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore cho rằng sức hút mạnh mẽ của iPhone Air tại Trung Quốc có thể là động lực mới giúp giá cổ phiếu Apple tiếp tục tăng. Evercore hiện duy trì xếp hạng “mua” đối với cổ phiếu này.

Các chuyên gia của Evercore dự báo Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong báo cáo tài chính sắp tới. “Chúng tôi tin rằng Apple có khả năng công bố kết quả quý 9 vượt kỳ vọng của thị trường vào cuối tháng này,” Daryanani viết.

Dù đã có một năm đầy biến động, cổ phiếu Apple vẫn tăng khoảng 5% trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với các “ông lớn” thuộc nhóm Magnificent 7 như Nvidia, Meta, Microsoft và Alphabet.

Tuy nhiên, trong ba tháng gần nhất, cổ phiếu Apple đã tăng vọt 24%, phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào sức bật của dòng iPhone 17 và triển vọng kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.

Tham khảo: CNBC﻿