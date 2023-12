Imexpharm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực giỏi

Nguồn nhân lực ngành Dược khan hiếm



Theo số liệu của Tổ chức IQVIA, thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2022 trị giá khoảng 8 tỷ USD, tăng 29% so với năm trước và gấp đôi năm 2018. Theo dự báo của BMI Research, thị trường dược phẩm nước ta sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt tới 16,1 tỷ USD vào năm 2026.

Song song với sự phát triển của thị trường, ngành sản xuất dược trong nước đang ngày càng được mở rộng về quy mô. Báo cáo thị trường của ODClick cho thấy trong những năm qua, hệ sinh thái ngành dược đã có bước tiến rõ rệt với hơn 250 nhà máy sản xuất, 200 cơ sở xuất nhập khẩu, 4.300 đại lý và hơn 62.000 nhà thuốc bán lẻ. Sự tăng trưởng ấn tượng của ngành đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn lao động có trình độ cao. Được biết, theo ước tính từ năm 2018 đến 2021, ngành dược phẩm trong nước đã thu hút thêm hơn 7.000 lao động.

Tuy nhiên, đứng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành, nguồn lao động ngành dược vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường cả về số lượng và chất lượng. Theo báo cáo "Đặc thù trong tuyển dụng và môi trường làm việc trong ngành Dược và Thiết bị Y tế" của Navigos Group (công bố tháng 06/2020), có đến gần một nửa doanh nghiệp được khảo sát luôn trong tình trạng thiếu nhân sự. Bên cạnh đó, có đến hơn 50% doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng trình dược viên, quản lý kinh doanh khu vực, phát triển thị trường, dược sĩ. Lý do chính từ việc thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, khó khăn trong việc kiểm tra năng lực ứng viên và ứng viên có thể làm việc tại nhiều công ty trong một thời điểm.



Một chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự nhận định, hiện nay, một trong những thách thức của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm là xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ yêu cầu cả về chất và lượng, cũng như mong muốn gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

Imexpharm mang đến nhiều chính sách thu hút và giữ chân nhân tài

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất dược phẩm, Imexpharm ý thức được sứ mệnh của mình cung ứng các sản phẩm với chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân trong nước, có thể thay thế dần thuốc nhập khẩu. Để làm được điều đó, bên cạnh những cải tiến không ngừng về công nghệ và quy trình sản xuất, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là chiến lược mũi nhọn của doanh nghiệp kể từ ngày đầu thành lập.

Với triết lý phát triển nguồn nhân lực dựa trên 3 yếu tố chính "Giỏi chuyên môn – Khỏe thể chất – Vững tinh thần", Imexpharm đã và đang mang đến nhiều chính sách giúp đội ngũ nhân sự phát triển toàn diện, đưa doanh nghiệp trở thành nhà tuyển dụng hấp dẫn với lực lượng lao động chuyên môn cao trên thị trường.

Đội ngũ nhân sự tại Imexpharm được định hướng phát triển dựa trên 3 yếu tố "Giỏi chuyên môn – Khỏe thể chất – Vững tinh thần". Ảnh Imexpharm

Về công tác đào tạo, nhiều chương trình huấn luyện trong và ngoài nước đã được doanh nghiệp triển khai, giúp đội ngũ nhân viên được đào tạo cả về kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Trong đó có thể kể đến khóa học đào tạo quản lý chất lượng tại Viện Tiêu Chuẩn Anh – BSI (Anh Quốc), tham gia hội thảo Pharmaceutical Science & Technology Seminar 2023 tại Singapore do Công ty GeaNUS Technology tổ chức hay đào tạo về kiểm nghiệm thuốc tại Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và Viện kiểm nghiệm thuốc TW, kỹ năng phân tích dữ liệu chuyên sâu, v.v… Được biết, chỉ trong năm 2023, doanh nghiệp đã tổ chức tổng cộng khoảng 3.100 khóa đào tạo, với sự tham dự của các chuyên gia nước ngoài và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Dược phẩm trong nước.



Nhằm mục tiêu giúp đội ngũ nhân viên xây dựng đời sống tinh thần – thể chất lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trong những năm qua, nhiều câu lạc bộ thể thao đã được thành lập, thu hút sự tham gia đông đảo của các thành viên Imexpharm như câu lạc bộ xe đạp, tennis, bóng đá, cầu lông, v.v... Bên cạnh đó, các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được Ban lãnh đạo Imexpharm thăm hỏi, động viên.

Xây dựng đời sống tinh thần – thể chất lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ảnh: Imexpharm

Theo thông tin từ Imexpharm, một yếu tố không kém phần quan trọng, giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài là chính sách khen thưởng và phúc lợi hấp dẫn. Trong đó có thể kể đến chính sách khen thưởng dành cho nhân viên có thành tích công việc xuất sắc, chương trình thưởng KPIs dành cho khối kinh doanh, chính sách lương đặc biệt dành cho nhân viên chủ chốt tại các nhà máy EU-GMP, v.v...



Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, mới đây nhất, Imexpharm đã vinh dự nhận giải thưởng Top 5 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế. Đây là giải thưởng về nhân sự uy tín được tổ chức thường niên bởi Anphabe - Nhà tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng & Môi trường làm việc Hạnh Phúc.

Imexpharm nhận giải thưởng Top 5 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế. Ảnh: Imexpharm

"Nguồn nhân lực ngành Y tế nói chung và Dược phẩm nói riêng luôn có sự đòi hỏi cao về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Với phương châm con người là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp, tại Imexpharm, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, nơi đội ngũ nhân sự cảm thấy được ghi nhận, phát triển, và mong muốn đồng hành lâu dài cùng công ty để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe vượt trội", Thầy thuốc nhân dân. Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng giám đốc Imexpharm chia sẻ.