IMG Group và BIDV thiết lập hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025–2030

IMG Group – Tập đoàn đầu tư bất động sản đa ngành với gần 30 năm phát triển

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, IMG Group đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản thông qua loạt dự án tiêu biểu trải dài từ Bắc tới Nam và cả quốc tế. Một số dự án nổi bật bao gồm: The Artemis – Hà Nội; Khu dân cư Trường Xuân – Quảng Ngãi; Khu đô thị An Cựu City – TP. Huế; Mercure Hue Gerbera Hotel – TP. Huế; Tòa nhà Athena – TP.HCM; KCN Cầu Cảng Phước Đông – Long An; Dự án IMG Melbourne Luxury Apartment – TP. Melbourne, Úc.