Indonesia sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu diesel vào đầu năm 2026

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia ngày 5/11 xác nhận với báo giới: “Tôi đã báo cáo với Tổng thống rằng kể từ đầu năm 2026, Indonesia sẽ không còn cần nhập dầu diesel nữa”. Bước ngoặt này trở nên khả thi nhờ dự án Nâng cấp và Mở rộng nhà máy lọc dầu Balikpapan (RDMP) tại Đông Kalimantan, dự kiến khánh thành vào ngày 10/11 tới.

Ông Lahadalia nhấn mạnh nhà máy mới sẽ giúp tăng mạnh sản lượng dầu diesel trong nước, đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa mà không cần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học, với chương trình B50, kết hợp 50% dầu thực vật (biodiesel) vào nhiên liệu diesel truyền thống.

Theo Bộ trưởng Bahlil Lahadalia, sản lượng kết hợp từ dự án RDMP và chương trình B50 không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn tạo ra dư thừa nguồn cung, mở đường cho xuất khẩu nhiên liệu trong tương lai. Ông Lahadalia lạc quan cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất RDMP và triển khai B50. Khi hai dự án này đồng thời vận hành, Indonesia sẽ dư thừa nguồn cung dầu diesel”.

Chương trình B50 dự kiến khởi động vào nửa cuối năm 2026. Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ đạo đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ B40 sang B50, dù hiện các thử nghiệm bắt buộc vẫn đang được tiến hành. Hiện tại, Indonesia nhập khẩu khoảng 4,9–5 triệu tấn dầu diesel mỗi năm. Tuy nhiên, với nhà máy lọc dầu Balikpapan đi vào hoạt động và các chương trình nhiên liệu sinh học được mở rộng, nước này có thể chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu, thậm chí tiến tới tự chủ và xuất khẩu năng lượng.