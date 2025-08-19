Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm

19-08-2025 - 08:40 AM | Bất động sản

Sau khi chậm thanh toán gốc lãi lô trái phiếu 450 tỷ đồng, Infinity Land kéo dài thời hạn lô trái phiếu này từ 72 tháng thành 96 tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Infinity Land vừa công bố nghị quyết của người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh một số điều khoản trái phiếu InfinityH2127001.

Cụ thể, được sự chấp thuận của trái chủ, Infinity Land kéo dài thời hạn lô trái phiếu này từ 72 tháng thành 96 tháng, qua đó ngày đáo hạn được lùi tới 3/2/2029.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày được điều chỉnh lịch trả nợ, tổ chức phát hành thực hiện mua lại tối thiểu 5 trái phiếu, tương đương tối thiểu 500 triệu đồng.

Kỳ hạn trả gốc tiếp theo sau tối đa 81 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Các kỳ trả gốc tiếp theo định kỳ 3 tháng/lần, kỳ trả gốc cuối cùng vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu InfinityH2127001 phát hành ngày 3/2/2021, giá trị phát hành và lưu hành đến hiện tại là 450 tỷ đồng.

Theo công bố ngày 3/8/2025, Infinity Land chưa thanh toán 1 tỷ đồng tiền gốc và hơn 16 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này với lý do chưa thu xếp được nguồn.

Nguồn tin của PV cho biết, ngày 28/01/2021, Infinity Land đã ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01/2021/HĐCNVG với bà Lương Bích Hường về việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp (tương ứng 563 tỷ đồng) của bà Lương Bích Hường tại Công ty TNHH Realtalk.

Đến ngày 2/2/2021 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu InfinityH2127001 chỉ 1 ngày), Infinity Land đã mang toàn bộ quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm và lợi ích của Infinity Land phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01/2021/HĐCNVG nói trên để thế chấp tại ngân hàng.

Về Infinity Land, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và phát triển công nghệ Công Yên, được thành lập tháng 1/2015.

Tháng 6/2019, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Infinity Land như hiện tại, vốn điều lệ được điều chỉnh tăng mạnh từ 1,8 tỷ đồng lên mức 300 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Hoàng Thọ (0,5%); Trần Việt Hải (60%); Nguyễn Thị Thảo (39,5%).

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện, ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1982) là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Infinity Land.

Về doanh nghiệp được Infinity Land mua lại, Công ty TNHH Realtalk được thành lập vào tháng 8/2015. Cập nhật đến tháng 4/2025, ông Lê Thanh Tùng (SN 1982) làm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm- Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị sinh thái biển AE resort Cửa Tùng

Nguồn tin của PV cho biết, ngày 5/3/2021, Realtalk đã mang 19,8 triệu cổ phần (tương ứng 99% vốn điều lệ) của Công ty CP Tập đoàn AE (AE Group) thế chấp tại PVcomBank.

AE Group tiền thân là Công ty CP Kinh doanh và quản lý bất động sản AE Việt Nam, được thành lập tháng 10/2016. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng, tại Vịnh Mốc, huyện Vĩnh Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị. Dự án đã khởi công từ năm 2019, có quy mô 36,11ha với thiết kế có 328 căn biệt thự, 71 căn shophouse, 2 blok condotel (300 căn).

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

