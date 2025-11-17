[Infographic] Hạ tầng kết nối mở đường cho sóng đầu tư đổ về Vũng Tàu
Với sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác cùng hệ thống giao thông hiện đại "không - thủy - bộ - sắt", Vũng Tàu đang giữ vai trò cửa ngõ biển của TP.HCM và góp phần quan trọng vào chuỗi giá trị liên vùng về logistics, thương mại, du lịch và bất động sản.
