Infographic: Tâm điểm kết nối tại Tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy
Ghi dấu ấn ngay tại nút giao Mai Dịch, nơi giao thoa giữa trục Vành đai 3, đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy và đặc biệt là tuyến Metro số 3, Tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites dễ dàng kết nối sân bay Nội Bài hay trung tâm Hà Nội chỉ trong vài phút di chuyển.
