Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Infographic: Tâm điểm kết nối tại Tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy

28-08-2025 - 19:30 PM | Bất động sản

Infographic: Tâm điểm kết nối tại Tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy

Ghi dấu ấn ngay tại nút giao Mai Dịch, nơi giao thoa giữa trục Vành đai 3, đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy và đặc biệt là tuyến Metro số 3, Tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites dễ dàng kết nối sân bay Nội Bài hay trung tâm Hà Nội chỉ trong vài phút di chuyển.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai

Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai Nổi bật

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay Nổi bật

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang cũ

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang cũ

16:00 , 28/08/2025
Eaton Park ra mắt “mảnh ghép tinh hoa” cuối cùng Lagoon

Eaton Park ra mắt “mảnh ghép tinh hoa” cuối cùng Lagoon

13:30 , 28/08/2025
Giải mã 5 yếu tố định danh Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam

Giải mã 5 yếu tố định danh Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam

13:30 , 28/08/2025
7 năm, 2 lần chuyển nhà trong ngõ: Chủ nhà kể lại bài học "xương máu", ai có ý định tìm nhà trong ngõ nhất định phải nắm rõ

7 năm, 2 lần chuyển nhà trong ngõ: Chủ nhà kể lại bài học "xương máu", ai có ý định tìm nhà trong ngõ nhất định phải nắm rõ

13:05 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên