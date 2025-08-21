InnoEx 2025 khai mạc, quy tụ cộng đồng đổi mới sáng tạo toàn cầu

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn còn đối diện với thách thức, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng. Nửa đầu năm 2025, GDP tăng 7,52%, riêng quý II đạt 7,96% – mức cao nhất trong 15 năm qua. Kinh tế số đã đạt quy mô 36 tỷ USD, tương đương hơn 18% GDP, và được dự báo có thể đóng góp 30–35% vào năm 2030.

Đây là nền tảng quan trọng để các hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển, trong đó InnoEx 2025 được xem là một điểm nhấn. Sáng 21/8, tại ThiskyHall Sala (TP.HCM), InnoEx 2025 chính thức khai mạc với sự phối hợp tổ chức của Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty IBP, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM.

Sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách, bao gồm 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia.

Trong hai ngày 21–22/8, InnoEx 2025 diễn ra nhiều hoạt động nổi bật. Business Innovation Forum tạo cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp công nghệ về câu hỏi "Đổi mới thế nào để sinh lời?", với sự góp mặt của lãnh đạo PNJ, VNG, BCG, SAP và Qualcomm. Các chuyên đề khác tập trung vào xu hướng AI, tự động hóa dữ liệu, đổi mới trải nghiệm tiêu dùng cũng như kinh tế xanh. Song song đó, Startup Wheel 2025 thu hút 2.144 dự án từ 28 quốc gia, trong khi Qualcomm Vietnam Innovation Challenge bước sang năm thứ 5, tiếp tục tìm kiếm giải pháp công nghệ mới.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch, CEO IBP- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025 khẳng định InnoX sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp để chọn con đường về đích nhanh nhất.

Một điểm nhấn khác của InnoEx 2025 là chương trình hợp tác viện – trường – doanh nghiệp, mở ra cơ chế gắn kết nghiên cứu với thị trường. Khoảng 20 dự án nghiên cứu từ các trường và viện tại Việt Nam có cơ hội trưng bày tại không gian "Lab2Market", nhằm rút ngắn quãng đường từ ý tưởng đến thương mại hóa. Sự kiện cũng khởi động mạng lưới "Advisory Circle", nơi chuyên gia và nhà lãnh đạo doanh nghiệp đóng góp tư vấn chiến lược cho định hướng phát triển TP.HCM đến năm 2030.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, InnoEx ngày càng chứng minh vai trò là điểm đến, là nơi hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế, những người quan tâm đến các ý tưởng trẻ trung sáng tạo từ các nhóm doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trẻ, qua đó mở ra nhiều không gian hợp tác, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng InnoEx giai đoạn 2025–2028 để sự kiện này trở thành một thương hiệu gắn với TP.HCM, gắn với các khởi nghiệp, gắn với các tư duy trẻ của giới trẻ thành phố.

Không chỉ thu hút sự tham gia của doanh nghiệp trong nước, InnoEx 2025 còn ghi dấu vai trò kết nối quốc tế. Qualcomm, tập đoàn vừa khai trương trung tâm R&D AI lớn tại TP.HCM, khẳng định sự kiện phù hợp với định hướng toàn cầu về việc biến dữ liệu thành sản phẩm và tài sản trí tuệ. Sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp, quỹ đầu tư và hiệp hội quốc tế từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Canada hay châu Âu cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Thông điệp chung của InnoEx 2025 nhấn mạnh rằng dữ liệu, công nghệ, con người và thương hiệu không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành tài sản cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Với sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác toàn cầu, InnoEx được kỳ vọng sẽ cùng với những sự kiện quốc tế lớn như SWITCH (Singapore) hay CES Asia (Thượng Hải) trở thành cửa ngõ chiến lược, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.



