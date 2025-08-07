Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này

Thông tin này ban đầu được lan truyền bởi các nhà sáng tạo quy mô nhỏ khi họ nhận được thông báo với nội dung: "Tài khoản của bạn không còn đủ điều kiện để phát trực tiếp. Chúng tôi đã thay đổi yêu cầu để sử dụng tính năng này. Chỉ các tài khoản công khai có 1.000 người theo dõi trở lên mới có thể tạo video trực tiếp."

Như vậy, yêu cầu bắt buộc để có thể livestream trên ứng dụng MXH này là: có tối thiểu 1.000 người theo dõi và tài khoản phải ở chế độ công khai.

Đại diện Instagram sau đó đã xác nhận đây là một quyết định có chủ đích, nhằm "cải thiện trải nghiệm xem livestream tổng thể trên nền tảng". Tuy nhiên, sự thay đổi này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng.

Về phía Instagram, động thái này được xem là một bước đi chiến lược để thanh lọc nội dung. Bằng cách đặt ra yêu cầu tối thiểu, Instagram có thể loại bỏ một lượng lớn các buổi livestream chất lượng thấp, ít người xem, các nội dung spam hoặc thậm chí là các hành vi lừa đảo. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các buổi phát trực tiếp chất lượng hơn, đồng thời tạo ra một môi trường hấp dẫn hơn cho các thương hiệu lớn và các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, từ đó có thể tăng doanh thu quảng cáo cho Meta.

Tuy nhiên, về phía người dùng, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung nhỏ và các chủ shop online tại Việt Nam, đây là một thách thức cực lớn. Họ rơi vào một "vòng lặp khó khăn": livestream là một trong những công cụ hiệu quả nhất để tương tác, xây dựng cộng đồng và thu hút người theo dõi mới, nhưng giờ đây họ lại cần có người theo dõi để được livestream.

Ngoài ra, ngay cả những người dùng có tài khoản cá nhân (private) trên 1.000 người theo dõi cũng không thể phát trực tiếp, ảnh hưởng đến cả những ai chỉ muốn tương tác với nhóm bạn bè thân thiết.

Sự thay đổi này khiến quy định của Instagram trở nên khắt khe hơn và gần giống với đối thủ của mình. Đây là yêu cầu tối thiểu để livestream trên các nền tảng phổ biến hiện nay:

TikTok: Yêu cầu 1.000 người theo dõi. Tuy nhiên, quy định này khá linh hoạt tùy khu vực và loại tài khoản, nhiều người dùng có thể livestream trước khi đạt mốc này.

Facebook: Yêu cầu tương đối dễ thở với tài khoản hoạt động trên 60 ngày và có ít nhất 100 người theo dõi. Đây hiện là lựa chọn thay thế khả thi nhất cho người dùng Việt Nam.

YouTube: Yêu cầu 50 người đăng ký và tài khoản phải được xác minh. Nền tảng này phù hợp cho các buổi livestream chuyên nghiệp, có sự đầu tư hơn.

Lời khuyên cho nhà sáng tạo và người dùng Việt Nam

Sự thay đổi của Instagram là một tín hiệu cho thấy nền tảng này đang ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp hóa. Đối với những người dùng bị ảnh hưởng, thay vì nản lòng, đây là lúc cần điều chỉnh chiến lược:

Tập trung xây dựng nội dung chất lượng: Hãy tập trung vào việc tạo ra các nội dung hấp dẫn qua Reels, Stories và bài đăng để thu hút người theo dõi một cách tự nhiên nhằm đạt được cột mốc 1.000 followers.

Tận dụng các nền tảng khác: Trong thời gian xây dựng kênh Instagram, hãy sử dụng các nền tảng có yêu cầu thấp hơn như Facebook để duy trì việc tương tác trực tiếp với khách hàng và cộng đồng của bạn.

Tuyệt đối không mua followers: Việc mua người theo dõi ảo không chỉ vi phạm chính sách của Instagram, có nguy cơ bị khóa tài khoản mà còn hủy hoại tỷ lệ tương tác thật, gây bất lợi cho sự phát triển bền vững của kênh trong dài hạn.