iPhone 15 giá 11,5 triệu đồng và những điều nhất định phải nhớ khi mua đồ LikeNew

Xu hướng mua sắm sản phẩm công nghệ LikeNew (gần như mới) ngày càng được ưa chuộng nhờ mức giá hợp lý, phù hợp nhu cầu tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo ghi nhận từ Viện Di Động, khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm công nghệ cũ như iPhone cũ, Samsung Galaxy cũ, Apple iPad cũ, Macbook Pro cũ đang tăng trong 6 tháng đầu năm.

"Các sản phẩm công nghệ LikeNew có mức giá thấp hơn khoảng 15% so với sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo có thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin tốt, khả năng hoạt động hiệu quả. Nhờ đó mà khách hàng mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt", vị đại diện của Viện Di Động chia sẻ.

Đơn cử như, sản phẩm iPhone 15 cũ có giá từ 11,5 triệu đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. So với dòng iPhone mới nhất của nhà Apple, iPhone 15 vẫn đảm bảo có thiết kế cao cấp, màn hình Super Retina XDR sắc nét và chip A16 Bionic mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm flagship với giá tiết kiệm của khách hàng.

Hay khách hàng có nhu cầu mua điện thoại cũ ở phân khúc giá thấp hơn, có thể tham khảo sản phẩm iPhone 12 Pro cũ giá từ 8 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ từ 15,5 triệu đồng. Những dòng sản phẩm này đều được tích hợp hệ thống chip A14 Bionic mạnh mẽ, cụm camera và màn hình hiện đại mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chi phí tiết kiệm.

Đồ công nghệ cũ “lên ngôi” nhờ giá tốt và hậu mãi.

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ cũ khác cũng đang có mức giá tốt như Apple iPad từ 17 triệu đồng; Macbook Pro 2020 từ 13,5 triệu đồng; Samsung Galaxy S24 Ultra cũ chỉ từ 16 triệu đồng; Oppo Reno13 F từ 6,5 triệu; Xiaomi 14T từ 7 triệu đồng…

Ngoài mức giá tốt, theo các chuyên gia công nghệ, việc các đại lý đang đưa những chính sách hậu mãi tốt cũng giúp cho dòng sản phẩm này tăng sức hút với khách hàng. Đơn cử như các chính sách miễn phí dùng thử trong 7 ngày, trợ giá thu cũ - đổi mới, trả góp hay miễn phí vệ sinh máy, bảo hành pin 10 năm, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, cài đặt phần mềm trọn đời… điều mà trước đây hiếm khi thấy ở các dòng điện thoại, đồ công nghệ đã qua sử dụng.

Phân loại điện thoại Like New

Like New 99,99% là loại mà độ mới gần như hoàn hảo, không có vết trầy xước hay hao mòn đáng kể. Những sản phẩm này thường rất được săn đón và có giá cao hơn so với các loại Like New khác.

Loại 97 – 99% sẽ là những chiếc điện thoại đã được sử dụng trong thời gian ngắn, khoảng 1 – 3 tháng. Một số máy loại này có thể từng là hàng trưng bày tại các cửa hàng hoặc triển lãm công nghệ. Dù đã qua sử dụng, ngoại hình của máy vẫn rất tốt, chỉ có thể xuất hiện một số vết trầy nhỏ nếu nhìn kỹ.

Loại dưới 95% là sản phẩm đã qua sử dụng lâu dài, thường có dấu hiệu hao mòn rõ rệt trên vỏ máy. Chất lượng sản phẩm loại này có thể không còn ổn định như hai loại trên, nhưng bù lại, giá thành rất rẻ. Khi mua dòng này, người dùng cần kiểm tra kỹ để tránh các sản phẩm có lỗi nghiêm trọng về phần cứng hoặc phần mềm.

Cần kiểm tra đồ Likenew kỹ trước khi mua.

Những lưu ý khi đồ công nghệ Like New

Nếu mua điện thoại Like New online, bạn nên lựa chọn trang web, trang thương mại điện tử uy tín hoặc tham khảo từ diễn đàn công nghệ chuyên sâu.Ưu tiên cửa hàng bán điện thoại có cam kết chất lượng, chính sách bảo hành rõ ràng.

Nếu không có kinh nghiệm mua hàng Like New thì bạn nên đi cùng với người đã có kinh nghiệm để kiểm tra hàng thật và hàng giả chuẩn xác.