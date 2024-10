iPhone 16 Pro Max bản khóa SIM tràn về Việt Nam, giá rẻ hơn 7 triệu đồng

Sau 1 tháng kể từ ngày Apple chính thức công bố, những chiếc iPhone 16 Pro Max hàng khóa mạng (hay còn gọi là iPhone Lock) đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. iPhone khóa mạng là những chiếc máy mua từ nhà mạng theo dạng hợp đồng, và bị khóa về mặt phần mềm để chỉ có thể sử dụng SIM của nhà mạng đó.

Giá thành luôn là yếu tố then chốt thu hút người dùng đến với các dòng iPhone Lock. Với mức giá chỉ khoảng gần 29 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu iPhone 16 Pro Max - chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple trong năm 2024. Mức giá này là dành cho phiên bản 256GB màu Titan Sa Mạc, cũng là phiên bản màu đang được săn đón nhất hiện nay.

Một bài đăng rao bán iPhone 16 Pro Max phiên bản Lock

So với mức giá khoảng 36 triệu đồng cho một chiếc máy tương tự nhưng là phiên bản quốc tế, có thể thấy người dùng sẽ tiết kiệm tới 7 triệu đồng nếu lựa chọn máy Lock. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với những người muốn sở hữu công nghệ mới mà vẫn đảm bảo tính kinh tế.

Ngoài ra, iPhone 16 và iPhone 16 Plus Lock cũng đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam với mức giá khoảng 16 triệu đồng cho iPhone 16 và 20 triệu đồng cho iPhone 16 Plus, rẻ hơn khoảng 4-5 triệu đồng so với máy chính hãng.

Mặc dù có mức giá hấp dẫn, iPhone Lock lại tiềm ẩn nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng. Để iPhone Lock hoạt động tại Việt Nam, người dùng bắt buộc phải sử dụng SIM ghép. Điều này dẫn đến nguy cơ gặp các lỗi về sóng như mất sóng hoặc tín hiệu không ổn định. Ngoài ra, việc sử dụng một số tính năng như eSIM hoặc 5G đôi khi không hoạt động trơn tru như các phiên bản quốc tế. Những lỗi này đòi hỏi người dùng có kiến thức về công nghệ để khắc phục, gây ra nhiều bất tiện cho những ai không có kinh nghiệm.

Một vấn đề lớn hơn mà người dùng cần cân nhắc khi mua iPhone Lock là việc can thiệp phần cứng. Vì các mẫu iPhone từ Mỹ không có khay SIM vật lý, các đơn vị bán hàng phải thực hiện quá trình "độ" thêm khay SIM vật lý để có thể lắp SIM ghép. Quá trình này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng máy, trong đó khả năng chống nước chắc chắn ít nhiều sẽ không còn được đảm bảo.

Quá trình CNC khay SIM cho iPhone Lock bản Mỹ (ảnh: Tâm Nguyễn/iCFix Team Chợ)

Một chiếc iPhone 16 Pro Max Lock sau khi được độ thêm khe SIM (ảnh: Tâm Nguyễn/iCFix Team Chợ)

Bên trong ổ SIM của iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max sau khi được độ khe SIM (ảnh: Phạm Việt Cường)

Mặc dù giá rẻ là ưu điểm nổi bật của iPhone 16 Pro Max Lock, những nhược điểm về tính ổn định và rủi ro về chất lượng khiến nó trở thành một lựa chọn không mấy lý tưởng. Người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, đặc biệt khi so sánh với những bất tiện và rủi ro tiềm ẩn mà sản phẩm này mang lại. Đối với những người muốn có trải nghiệm ổn định và đáng tin cậy, lựa chọn phiên bản quốc tế vẫn là phương án an toàn hơn, dù giá cao hơn.