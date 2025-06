Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công Tổ hợp không gian sáng tạo CMC

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Tổ hợp không gian sáng tạo CMC (CMC Creative Space – CCS Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự sự kiện còn có: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, đối tác lớn của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Tiếp nối thành công của CCS Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), CCS Hà Nội là tổ hợp thứ hai trong chuỗi Không gian sáng tạo mang thương hiệu CCS của Tập đoàn Công nghệ CMC. Trong khi CCS Tân Thuận đóng vai trò là trung tâm hạ tầng dữ liệu, CCS Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo mở (C.OpenAI).

Với tổng mức đầu tư 300 triệu USD (khoảng 7.800 tỷ đồng), tổ hợp được xây dựng trên khu đất rộng hơn 11.000 m², gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn trên 90.000 m². CCS Hà Nội không chỉ là tổ hợp văn phòng công nghệ mà là một hệ sinh thái tích hợp toàn diện, bao gồm: Trung tâm dữ liệu, không gian nghiên cứu và phát triển (R&D), khu đào tạo nhân lực và khu vực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo - nơi hơn 5.000 kỹ sư công nghệ sẽ cùng làm việc, nghiên cứu và kết nối.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn CMC tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, "trái tim" của toàn bộ tổ hợp là Trung tâm Dữ liệu CMC - nơi CMC sẽ ứng dụng thế hệ công nghệ mới nhất với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp hệ sinh thái công nghệ AI, điện toán đám mây (Cloud), an ninh an toàn thông tin (Security), dữ liệu lớn (Big Data), mạng thế hệ sau. Hệ sinh thái mở C.OpenAI gồm 25 công nghệ lõi do CMC phát triển sẽ được vận hành tại đây.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC cho biết, Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh thu 1 tỷ USD, có 10.000 nhân sự, hiện diện tại 30 quốc gia, tốc độ tăng trưởng trung bình 20%/năm. Trong đó, CCS Hà Nội là một phần cốt lõi của hạ tầng phục vụ chiến lược tiến ra toàn cầu, cũng như là không gian triển khai các hợp tác chiến lược với NVIDIA, Microsoft, Samsung, Google, AWS…

Chủ tịch Tập đoàn CMC cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của CCS Hà Nội không nằm ở thiết kế hay độ cao tòa nhà mà ở mục tiêu mà nó phục vụ: Tạo ra không gian sáng tạo mở, đa lớp – nơi các nhóm R&D, start-up, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ có thể cùng tương tác, chia sẻ dữ liệu, phát triển ý tưởng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với tầm nhìn chiến lược, Tập đoàn Công nghệ CMC định hình bản thân là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn dẫn đầu cả nước, hướng tới mục tiêu là 1/5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm với các nước tiên tiến theo mục tiêu đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW và là 1/20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo Nghị quyết 68-NQ/TW.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng việc khởi công Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC - một công trình lớn của khu vực kinh tế tư nhân về công nghệ, thể hiện quyết tâm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; tin tưởng Tổ hợp sẽ sớm phát huy công năng và cùng CMC tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Hoan nghênh và đánh giá cao Tập đoàn CMC với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, dám nghĩ, dám làm, cùng với sự hỗ trợ của Hà Nội dành cho kinh tế tư nhân nói chung và Tập đoàn CMC để dự án được khởi công, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đất nước ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc, với ưu tiên là thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp không gian sáng tạo CMC - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững có tính chất quyết định, Thủ tướng Chính phủ cho biết, để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tới; kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn dân tộc tập trung phát triển kinh tế, trong đó kêu gọi mọi người thi đua làm giàu để đất nước giàu mạnh, có nguồn lực để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần là giàu tri thức, giàu lòng yêu nước, làm giàu trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực của mình để làm giàu cho gia đình mình, cho Tổ quốc.

Thủ tướng cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược để có thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực thông minh; trong đó thể chế là đột phá của đột phá, con người là tài sản quý nhất để "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái".

Đặc biệt, cùng với cuộc cách mạnh về tổ chức bộ máy, chúng ta đang quyết liệt triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, được xác định là "bộ tứ trụ cột" gồm: Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết về hội nhập quốc tế; và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu tại Lễ khởi công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho rằng, việc Tập đoàn CMC khởi công Tổ hợp không gian sáng tạo sẽ góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược và bộ tứ trụ cột kể trên, Thủ tướng Chính phủ mong muốn nơi đây phải là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá, tri thức, khoa học, công nghệ, trí tuệ, văn minh của nhân loại; đồng thời lan toả các giá trị văn hoá, tri thức, trí tuệ của con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn CMC tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; đồng thời gắn đào tạo với nghiên cứu, gắn nghiên cứu với thị trường, gắn doanh nghiệp với viện - trường, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục, nghiên cứu và cho toàn xã hội, nhất là trong giới trẻ; hỗ trợ cho thế hệ trẻ thực hiện các ước mơ, khát vọng cống hiến, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân, đong, đo, đếm được", Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Tập đoàn CMC sẽ thực hiện thành công các chiến lược phát triển của mình, góp phần cùng các tập đoàn, công ty khác xây dựng tại Việt Nam một thung lũng tri thức, khoa học, công nghệ, đồng thời là trung tâm mở cho mọi người đều có cơ hội để sáng tạo và cống hiến; các sản phẩm của CMC nói chung và Tổ hợp không gian sáng tạo phải theo hướng số hoá, xanh hoá, nhân văn hoá, toàn cầu hoá.

Mong muốn CMC trở thành tập đoàn lớn, đa quốc gia, tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, nhất là người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, không để ai bị bỏ lại phía sau. CMC cũng cần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ sở đào tạo để phát triển nhân lực và khoa học, công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp; đề nghị các bộ, ngành và thành phố Hà Nội tạo điều kiện hơn nữa và hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Tập đoàn CMC, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có để doanh nghiệp phát triển.

Đề nghị CMC với khát vọng, có các ý tưởng táo bạo, góp phần cùng đất nước phát triển hạ tầng, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới cách tổ chức, quản trị số, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, Tổ hợp không gian sáng tạo của CMC sẽ sớm có sản phẩm, đáp ứng yêu cầu và góp phát triển đất nước nhanh, bền vững./.