iPhone 17 siêu rẻ, được trợ giá chỉ còn 17,5 triệu đồng nhưng người dùng không dám mua

18-09-2025 - 19:56 PM | Thị trường

Mức giá rẻ đến khó tin của iPhone 17 khiến không ít người nghi ngờ về chất lượng khi đặt mua.

Ngay sau khi iPhone 17 series ra mắt, nền tảng thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc là Pinduoduo đã nhanh chóng khởi động chương trình "trợ giá trăm tỷ" quen thuộc, khiến giá của các sản phẩm Apple mới giảm mạnh. Đáng chú ý nhất, mẫu iPhone 17 được quảng cáo với mức giá thấp kỷ lục, chỉ còn 4.999 nhân dân tệ (tương đương 17,5 triệu đồng).

Mức giá không tưởng này, thấp hơn giá niêm yết chính thức gần 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), ngay lập tức đã tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội.

iPhone 17 siêu rẻ, được trợ giá chỉ còn 17,5 triệu đồng nhưng người dùng không dám mua- Ảnh 1.

iPhone 17 có mức giá siêu rẻ trên sàn TMĐT Pinduoduo tại Trung Quốc

Tuy nhiên, để đạt được mức giá 4.999 nhân dân tệ, người mua phải săn được hai loại voucher khác nhau và đáp ứng nhiều điều kiện phức tạp. Trên thực tế, mức giá giao dịch phổ biến hơn là 5.099 nhân dân tệ (khoảng 17,8 triệu đồng). Nhưng đó chưa phải là tất cả, người mua còn phải tuân thủ các quy định khắt khe khác như: phải canh đúng giờ để giành giật voucher (số lượng có hạn mỗi ngày), và quan trọng nhất là phải mở hộp, kích hoạt máy và chụp ảnh ngay tại chỗ khi nhận hàng, nếu không đơn hàng sẽ bị hủy.

Chủ đề "iPhone 17 được trợ giá còn 4.999 nhân dân tệ" đã leo lên top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng lại đầy bất ngờ. Rất nhiều người cho biết họ "không dám mua" với một mức giá rẻ đáng ngờ như vậy.

iPhone 17 siêu rẻ, được trợ giá chỉ còn 17,5 triệu đồng nhưng người dùng không dám mua- Ảnh 2.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự nghi ngờ với mức giá rẻ khó tin này

Nhiều bình luận chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn khi mua hàng công nghệ giá trị cao trên Pinduoduo. Một số người lo ngại rằng máy có thể không phải là hàng mới 100% hoặc là hàng tồn kho, hàng trưng bày có lỗi nhỏ. Chính những điều kiện nhận hàng khắt khe càng làm dấy lên nghi ngờ rằng nhà bán hàng đang cố gắng ngăn chặn việc người dùng kiểm tra kỹ hoặc trả lại sản phẩm sau đó.

Tại Việt Nam, các đại lý cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, trợ giá khi mua iPhone mới. Theo đó, khách mua các mẫu iPhone mới có thể được hưởng ưu đãi hàng triệu đồng như thu cũ đổi mới, thanh toán qua thẻ ngân hàng. 

iPhone 17 siêu rẻ, được trợ giá chỉ còn 17,5 triệu đồng nhưng người dùng không dám mua- Ảnh 3.

Giá chính thức của các phiên bản iPhone 17 tại thị trường Việt Nam. Đơn vị: triệu đồng.

Các đại lý AAR đã mở đăng ký cọc iPhone 17 từ 12/9 đến hết ngày 18/9. Máy sẽ bắt đầu được bàn giao và mở bán chính thức từ ngày 19/9. 

Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ?

Theo KV

Phụ nữ số

