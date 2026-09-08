iPhone 18 có thể lỡ hẹn trong năm nay, Apple đang tính toán điều gì?

‏Thay vào đó, sự kiện ngày 10/9 nhiều khả năng tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 pro max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. iPhone 18 tiêu chuẩn được dự đoán chuyển sang khoảng đầu năm 2027.‏

‏Apple có thể đang chia iPhone thành hai mùa ra mắt‏

‏Nếu kế hoạch trên trở thành hiện thực, Apple sẽ thay đổi đáng kể chu kỳ sản phẩm đã duy trì trong nhiều năm.‏

‏Thay vì tung gần như toàn bộ dòng iPhone mới vào tháng 9, hãng có thể chia thành hai nhóm. Các thiết bị cao cấp gồm iPhone Pro, Pro Max và iPhone màn hình gập xuất hiện vào mùa thu, trong khi những mẫu có mức giá dễ tiếp cận hơn được chuyển sang mùa xuân năm sau.‏

‏Các báo cáo hiện dự đoán‏ iPhone 18‏, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ tiếp theo thuộc nhóm ra mắt đầu năm 2027.‏

‎ ‏iPhone 18 Pro Max và dòng iPhone gập có thể được ra mắt trước vào mùa thu Tháng 9‏





‏Danh mục iPhone ngày càng lớn‏

‏Một nguyên nhân được giới phân tích nhắc đến là số lượng sản phẩm trong danh mục iPhone đang tăng lên.‏

‏Ngoài dòng tiêu chuẩn và dòng Pro, Apple hiện còn có iPhone e, iPhone Air và có khả năng bổ sung một mẫu smartphone màn hình gập. Việc đưa tất cả thiết bị vào cùng một giai đoạn ra mắt có thể khiến hoạt động sản xuất, truyền thông và phân phối trở nên phức tạp hơn.‏

‏Chia lịch ra mắt thành hai thời điểm có thể giúp Apple giãn nhu cầu sản xuất và tạo khoảng thời gian truyền thông riêng cho từng nhóm thiết bị. Đây là phân tích dựa trên những báo cáo về chiến lược phát hành mới, chưa phải lý do chính thức do Apple công bố.‏

‏Ưu tiên phân khúc cao cấp vào tháng 9‏

‏Một điểm đáng chú ý khác là những thiết bị được dự báo xuất hiện trong tháng 9 đều thuộc nhóm cao cấp.‏

‏iPhone 18 Pro và‏ iPhone 18 Pro Max‏ được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2 nm, trong khi mẫu iPhone màn hình gập có thể được định vị cao hơn cả Pro Max. Điều đó khiến sự kiện mùa thu của Apple có khả năng trở thành sân khấu tập trung gần như hoàn toàn vào phân khúc flagship.‏

‎ ‏iPhone 18 Pro Max dự đoán kích thước màn hình lớn và sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2nm‏





‏Ở chiều ngược lại, người dùng muốn một mẫu iPhone mới với mức giá thấp hơn sẽ phải chờ lâu hơn.‏

‏Việc trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn vì vậy không nhất thiết đồng nghĩa Apple gặp vấn đề với sản phẩm. Nếu các báo cáo hiện tại chính xác, đây có thể là một phần của thay đổi lớn hơn trong cách hãng tổ chức danh mục iPhone và chu kỳ bán hàng.‏

‏Việc iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thực sự được lùi lịch sang năm 2027 hay không vẫn cần chờ xác nhận từ Apple. Khi thế hệ mới chính thức xuất hiện trên thị trường, các thông tin về sản phẩm, phiên bản và thời điểm phân phối tại Việt Nam có thể được cập nhật thêm trên ShopDunk.com.‏