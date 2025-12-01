iPhone 18 tăng giá tiền triệu

Những tín hiệu mới nhất từ chuỗi cung ứng đang vẽ nên một bức tranh không mấy khả quan cho túi tiền của người dùng, khi bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới.

Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ tình trạng khan hiếm nghiêm trọng của bộ nhớ hiệu năng cao. Trong bối cảnh nhu cầu toàn ngành công nghệ tăng vọt nhưng nguồn cung lại sụt giảm, chi phí đàm phán của Apple với các đối tác đang bị đẩy lên cao, tạo ra áp lực lớn buộc hãng phải điều chỉnh giá bán thương mại để bảo toàn biên lợi nhuận. Các chuyên gia phân tích dự báo mức tăng này có thể dao động từ 52 đến 105 USD (khoảng từ 1,3 đến 2,7 triệu đồng) tùy thuộc vào kịch bản thị trường, tiếp nối xu hướng "đắt đỏ hóa" các dòng flagship mà iPhone 17 đã khởi xướng trước đó.

Gánh nặng chi tiêu của người dùng có thể sẽ càng nặng nề hơn khi năm 2026 cũng là thời điểm Apple dự kiến trình làng thiết bị màn hình gập đầu tiên với tên gọi iPhone Fold, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm siêu cao cấp. Để đối phó với "bão giá" linh kiện, Apple đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất. Hãng đang tăng tốc phát triển các dòng chip tùy biến thế hệ mới, bao gồm A20 và A20 Pro trên tiến trình 2 nm tiên tiến của TSMC, đồng thời tự sản xuất modem C2 để cắt giảm khoản phí khổng lồ phải trả cho Qualcomm. Trước đó, chiến lược này đã phát huy hiệu quả khi modem C1 trên iPhone 16e giúp hãng tiết kiệm hơn 10 USD trên mỗi thiết bị.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng dù việc Apple siết chặt kiểm soát phần cứng là một bước đi chiến lược khôn ngoan, nó vẫn có thể chỉ là giải pháp tình thế trước cơn sốt giá linh kiện toàn cầu. Những nỗ lực tiết kiệm từ chip và modem nội bộ có thể sẽ không đủ để trở thành đối trọng cân bằng lại đà tăng phi mã của giá bộ nhớ. Do đó, viễn cảnh iPhone 18 giữ nguyên mức giá hiện tại là điều rất khó xảy ra, buộc người dùng phải chuẩn bị tâm lý cho một đợt điều chỉnh giá đáng kể vào năm 2026.