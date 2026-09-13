iPhone Duo vừa ra mắt, cả cõi mạng đã “gập” theo

Ngày 9/9, Apple giới thiệu iPhone Duo, chiếc iPhone gập đầu tiên với màn hình 7,6 inch khi mở ra. Nhưng không chỉ là một chiếc điện thoại, Apple đồng thời đã tạo ra một “mỏ ý tưởng” để các thương hiệu trên khắp thế giới cùng khai thác.

Chỉ trong vài chục giờ, từ Motorola, Duolingo, Ryanair đến Heineken, Durex, Domino’s và AirAsia MOVE đều tìm được cách chen vào câu chuyện. Thậm chí Bộ Lao động Mỹ cũng tung video “Introducing: JobsOS” theo đúng hình ảnh của một màn ra mắt sản phẩm Apple.

Ở Việt Nam, LG bắt trend bằng câu “Đã lâu không ‘gập’”, rồi đặt chiếc LG gram AI vào tư thế gập cùng dòng chữ “‘Gập’ mình chào tân sinh viên”. Ảnh: LG.

Vì sao lần này content bùng nổ đến vậy?

iPhone Duo không phải smartphone gập đầu tiên trên thế giới, bởi nhiều đối thủ đã bước vào thị trường này từ nhiều năm trước. Nhưng khi cái tên Apple xuất hiện, điện thoại gập không còn chỉ là câu chuyện của ngành công nghệ mà lập tức trở thành chủ đề để cả Internet cùng bàn luận và sáng tạo nội dung.

Điểm khác biệt của iPhone Duo là người ta không cần hiểu chip A20 Pro, cấu trúc pin đôi hay cơ chế bản lề hơn 100 linh kiện để tham gia cuộc trò chuyện. Chỉ cần nhìn thấy một vật gập đôi, hoặc nghe chữ Duo, là đủ hiểu.

Đây là chất liệu lý tưởng cho real-time marketing: trực quan, dễ hiểu, dễ chế tác và có thể kết nối với gần như mọi ngành hàng. iPhone Duo không có chữ “Fold” trong tên, nhưng thiết kế gập của sản phẩm đã khiến “fold/gập” trở thành dấu hiệu giúp người xem lập tức liên tưởng đến màn ra mắt của Apple. Khi hàng loạt bài đăng sử dụng hình ảnh và cách chơi chữ này xuất hiện ngay sau sự kiện, có thể thấy các thương hiệu đang trực tiếp hưởng ké sức nóng của iPhone Duo dù không cần nhắc tên sản phẩm.

Bên cạnh đó, chữ “Duo” còn gợi ra cặp đôi, hai nửa, hai món và hai lựa chọn, giúp các thương hiệu có thêm nhiều hướng khai thác. Tuy nhiên, hình dáng chỉ là mồi lửa; sức hút văn hóa của Apple mới là thứ cung cấp oxy cho làn sóng nội dung ấy.

RMIT University Vietnam bắt trend bằng cách biến “Duo” thành những cặp đôi quen thuộc trong đời sống sinh viên. Ảnh: RMIT University Vietnam.

Apple đã bước vào một thị trường mà các hãng Android khai phá từ nhiều năm trước. Vì vậy, ngày Apple ra mắt điện thoại gập cũng là ngày các đối thủ có sẵn một câu chuyện để kể: “Chào mừng, nhưng chúng tôi đã ở đây từ lâu”.

Motorola gói bảy năm lịch sử sản phẩm của mình vào một đối lập ngắn gọn: mới trong tay họ, biểu tượng trong tay chúng tôi. ASUS thì chào Apple gia nhập “DUO club” mà hãng đã có mặt từ năm 2019. Những màn đối đáp ấy không chỉ để đùa vui mà còn là một cuộc tranh giành quyền sở hữu lịch sử ngành hàng.

ASUS chào Apple gia nhập “DUO club”, đồng thời nhắc khéo rằng dòng Zenbook Duo của hãng đã xuất hiện từ năm 2019. Ảnh: ASUS.

Ké trend bạn, kể chuyện ta

Không phải thương hiệu nào tham gia cuộc vui cũng để "cà khịa" Apple. Vẫn có những thương hiệu mượn sức nóng của iPhone Duo làm phông nền, rồi khéo léo kéo câu chuyện trở về sản phẩm và cá tính riêng.

Hãng hàng không Ryanair viết rằng nếu điện thoại có thể gập thì đầu gối hành khách cũng có thể. Câu đùa hiệu quả vì nó không né “nỗi đau” nổi tiếng nhất của hãng hàng không giá rẻ: chỗ để chân chật. Một thương hiệu khác bê nguyên câu đó về gần như sẽ vô nghĩa.

Duolingo có lợi thế còn lớn hơn: linh vật của ứng dụng vốn tên Duo. Thương hiệu biến tên iPhone thành chuyện Apple đặt tên điện thoại theo mình, rồi tiếp tục đối chiếu mức giá 1.999 USD của máy với “Duo trên iPhone” miễn phí.

Domino’s đổi tên thành “Duomino”; Heineken cho rằng nắp chai của mình đã gập được từ năm 1873; KitKat liên hệ đường bẻ đôi quen thuộc của thanh chocolate; Chipotle nhắc rằng đồ ăn của họ đã dùng “công nghệ gập” từ lâu.

Burger King, AirAsia MOVE và Trade Republic cũng không cố nói như một hãng công nghệ. Họ kéo chiếc điện thoại về thế giới của mình: một miếng nugget được xem trên màn hình lớn, những chuyến đi có thể mua thay cho một thiết bị đắt tiền, hay một danh mục đầu tư thua lỗ nay được nhìn rộng hơn.

Burger King hưởng ứng iPhone Duo bằng cách đặt miếng nugget lên hai nửa màn hình gập, biến thiết kế mới của Apple thành một trò đùa đúng chất thương hiệu. Ảnh: Burger King.

Mỗi hãng có một cách tận dụng trend iPhone Duo khác nhau.

Sức hút của Apple lớn đến mức không chỉ các thương hiệu tiêu dùng mà cả cơ quan nhà nước cũng muốn góp mặt trong cuộc trò chuyện. Bộ Lao động Hoa Kỳ tung video "Introducing: JobsOS" mang đậm phong cách ra mắt sản phẩm của Apple. Dù không trực tiếp nhắc đến iPhone Duo, những nội dung này vẫn cho thấy ngôn ngữ của Apple đã vượt khỏi phạm vi công nghệ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng.

Bộ Lao động Hoa Kỳ giới thiệu “JobsOS” bằng hình ảnh và phong cách quen thuộc trong các video ra mắt sản phẩm của Apple. Ảnh: U.S. Department of Labor.

Apple vẫn luôn biết cách khiến cả thế giới chạy theo

Dù vẫn có những ý kiến trái chiều về iPhone Duo, không thể phủ nhận Apple đã tạo ra một làn sóng nội dung toàn cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, từ các hãng công nghệ, hàng không, đồ ăn, bia cho đến trường đại học và cơ quan nhà nước đều tìm được cách đưa “Duo” hoặc hình ảnh gập vào câu chuyện của mình.

Trong nhiều năm qua, dường như chỉ Apple mới có khả năng biến mỗi lần ra mắt sản phẩm thành một sự kiện khiến cả thế giới cùng chạy theo. Từ tên gọi, thiết kế, màu sắc cho đến cách trình bày trên sân khấu, mọi chi tiết đều có thể nhanh chóng trở thành chất liệu để các thương hiệu khác chế lại, bình luận hoặc đưa vào nội dung của mình.

Sức ảnh hưởng của Apple lúc này không chỉ nằm ở số máy bán được hay những công nghệ bên trong sản phẩm. Nó còn thể hiện ở khả năng biến một thiết kế mới thành chủ đề văn hóa đại chúng, khiến cả những thương hiệu chẳng liên quan đến điện thoại cũng muốn góp mặt. iPhone Duo có thể chưa thuyết phục được tất cả người dùng, nhưng đã thành công trong việc chiếm sóng Internet.

Giữa lúc cả thế giới đang đu trend, cú chốt bất ngờ nhất có lẽ thuộc về Samsung với thông báo: “Tim Cook đã chuyển sang dùng điện thoại Galaxy”.

Đọc kỹ dòng chữ nhỏ, người xem mới biết đó là Tim Cook đến từ Palmerston North, New Zealand, chứ không phải Tim Cook của Apple.



