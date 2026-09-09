iPhone gập 2.200 USD sắp xuất hiện, song người dùng có thể phải chờ tới tháng 11 mới được mua

Sau nhiều năm xuất hiện trong các tin đồn, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể chính thức lộ diện tại sự kiện diễn ra ngày 9/9. Tuy nhiên, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm vài tuần mới có thể thực sự mua được thiết bị này.

Trễ hẹn?

Các nguồn tin của CNET cho thấy Apple có thể giới thiệu iPhone gập cùng dòng iPhone 18, song thời điểm bán ra sẽ được tách khỏi ngày công bố. Kịch bản này từng xảy ra với iPhone X năm 2017, Apple giới thiệu máy vào ngày 12/9, song phải đến ngày 27/10 mới mở đặt trước và 3/11 mới chính thức đưa sản phẩm lên kệ tại các thị trường đầu tiên.

Tên gọi cũng chưa được xác định. Chiếc máy từng được giới công nghệ gọi là iPhone Fold, song những thông tin gần đây cho thấy Apple có thể đặt tên là iPhone Ultra. Cách đặt tên này sẽ đưa thiết bị lên trên dòng iPhone Pro, đồng thời tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở mức giá. Tờ MacRumors dự đoán iPhone gập có thể được bán với giá 2.000 đến 2.500 USD. Trong khi đó, chuyên gia Mark Gurman Bloomberg cho biết Apple từng cân nhắc mức khởi điểm khoảng 2.200 USD, còn phiên bản dung lượng lưu trữ cao có thể tiến sát 3.000 USD.

Nếu các thông tin này chính xác, iPhone gập sẽ không phải một sản phẩm dành cho số đông ngay từ đầu. Apple dường như đang định vị đây là thiết bị cao cấp nhất trong danh mục iPhone, nơi mức giá không còn được quyết định đơn thuần bởi cấu hình mà còn bởi công nghệ màn hình, bản lề cùng thiết kế.

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Theo những thông tin rò rỉ hiện tại, Apple được cho là lựa chọn kiểu gập ngang dạng cuốn sách. Khi đóng lại, máy có màn hình ngoài khoảng 5,5 inch. Khi mở ra, màn hình bên trong có thể đạt 7,8 inch, gần kích thước của một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ.

Thiết kế được cho là khá rộng và thấp, tương tự Google Pixel Fold đời đầu, thay vì kiểu dáng cao và hẹp thường thấy trên một số mẫu Galaxy Z Fold. Đáng chú ý, thân máy có thể chỉ dày khoảng 4,5 đến 4,8 mm khi mở hoàn toàn, tăng lên khoảng 9 đến 9,5 mm khi gập lại.

Độ mỏng này kéo theo một số thay đổi đáng chú ý. Apple được cho là có thể không sử dụng Face ID trên thiết bị, thay vào đó đưa Touch ID trở lại trên nút nguồn. Máy cũng được dự đoán có hai camera phía sau cùng camera trước có thể sử dụng khi thiết bị ở cả trạng thái đóng lẫn mở.

Pin cũng là một điểm đáng chú ý. Một nguồn tin cho rằng iPhone gập có thể sở hữu viên pin 5.500 mAh, dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone. Con số này thậm chí cao hơn pin của iPhone 17 Pro Max theo các thông tin được CNET dẫn lại.

Màn hình không nếp gấp

Tuy nhiên, thứ Apple được kỳ vọng nhất lại nằm ở màn hình. Một số nguồn tin cho rằng iPhone gập có thể sở hữu màn hình gần như không nhìn thấy nếp gấp. Đây vốn là một trong những điểm yếu lớn nhất của smartphone màn hình gập kể từ khi dòng sản phẩm này xuất hiện.

Apple cũng được đồn đoán đang nghiên cứu loại bản lề sử dụng kim loại lỏng. Công nghệ này từng xuất hiện trong nhiều bằng sáng chế liên quan đến Apple, dù cho tới nay chưa trở thành công nghệ phổ biến trên các sản phẩm thương mại của hãng.

Nếu Apple thực sự giải quyết được nếp gấp màn hình, đây có thể là yếu tố giúp iPhone Ultra khác biệt so với các đối thủ thay vì đơn thuần là một chiếc điện thoại gập có logo Apple.

Khả năng đa nhiệm cũng sẽ là một câu hỏi lớn. Với màn hình trong 7,8 inch, người dùng có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau, kéo thả nội dung giữa các ứng dụng. Tuy nhiên, thiết bị được cho là chưa có đầy đủ khả năng đa nhiệm giống iPadOS.

Cấu hình chi tiết hiện vẫn chưa được xác nhận. Một số dự đoán cho rằng máy có thể sử dụng chip A20 Pro cùng 12 GB RAM. Dung lượng RAM này tương đương những gì được đồn đoán dành cho dòng iPhone 18, cho thấy Apple có thể không biến iPhone gập thành một thiết bị có cấu hình vượt trội hoàn toàn so với các mẫu iPhone thông thường.

Nguồn ảnh: CNET

Thách thức cuối cùng có thể đến từ nguồn cung. Một nguồn tin cho rằng Apple có kế hoạch sản xuất khoảng 10 triệu máy trong giai đoạn đầu, song quá trình tăng công suất có thể mất từ ba đến năm tháng. Tốc độ sản xuất được dự đoán chậm hơn đáng kể so với iPhone thông thường, khiến iPhone Ultra có nguy cơ rơi vào tình trạng khan hàng ngay sau khi mở bán.

Điều đáng nói là smartphone gập hiện vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ thị trường điện thoại toàn cầu. CNET từng khảo sát và ghi nhận 64% người được hỏi chưa muốn mua smartphone gập. Tuy nhiên, IDC dự đoán nếu Apple thực sự tung iPhone gập trong năm 2026, doanh số smartphone gập toàn cầu có thể tăng 19%, còn Apple có khả năng nhanh chóng chiếm khoảng 24% thị phần.

Sau gần một thập kỷ để Samsung, Google, Motorola cùng các hãng Trung Quốc thử nghiệm thị trường điện thoại gập, Apple có thể là người đến sau. Song nếu iPhone Ultra xuất hiện đúng như những gì các tin đồn mô tả, cuộc chơi có thể thay đổi đáng kể./



