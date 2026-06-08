Iran tuyên bố dừng tấn công Israel

(Ảnh: Reuters)

“Lực lượng vũ trang Iran, để thể hiện sự ủng hộ với người dân Li-băng, đã đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel”, quân đội Iran tuyên bố trong một thông cáo được hãng thông tấn Tasnim trích dẫn.

“Nếu các hành động gây hấn và thù địch tiếp tục, bao gồm cả ở miền nam Li-băng, các biện pháp đáp trả quyết liệt hơn nhiều so với trước đây sẽ được áp dụng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran chưa từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng cũng chưa rời bỏ chiến trường.

“Ngoại giao và quốc phòng là hai cánh của sức mạnh quốc gia”, ông Pezeshkian viết. “Chúng tôi chưa rời bỏ chiến trường cũng như chưa từ bỏ bàn đàm phán”.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Israel

Theo CNN , Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Cuộc điện đàm diễn ra trước khi Iran tuyên bố tạm ngừng chiến dịch quân sự chống lại Israel. Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về điều gì. Ông Netanyahu vẫn chưa bình luận công khai về việc leo thang quân sự với Iran.

Trong cuộc điện đàm trước đó hôm 7/6, ông Trump đã khuyến cáo ông Netanyahu nên tạm hoãn việc tấn công Iran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã bắn gần 30 tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, hai tên lửa đã được lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn phóng từ Yemen.

Dự kiến, Thủ tướng Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ triệu tập nội các an ninh vào hôm nay để thảo luận về tình trạng leo thang căng thẳng với Iran.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, Israel và Iran đang “tìm cách đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về ‘Hòa bình’ đang được tiến hành, trừ khi nó bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết”, ông viết trên Truth Social. “Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì và có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được một ‘Thỏa thuận cuối cùng’. Mọi việc nên diễn ra nhanh chóng”.

Ông Trump đã phát tín hiệu trong nhiều tuần rằng một thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt chiến tranh sắp đạt được, nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa thành hiện thực.