Israel muốn dùng cá sấu canh giữ tù nhân

Kế hoạch do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir thúc đẩy được cho là đã vượt qua một rào cản pháp lý quan trọng, sau khi chính phủ thay đổi quy định về việc quản lý cá sấu sông Nile.

Muốn dùng cá sấu để ngăn tù nhân vượt ngục

Theo Times of Israel và Jerusalem Post, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir từ đầu năm 2026 đã đề xuất sử dụng cá sấu sông Nile để tăng cường an ninh tại các cơ sở giam giữ những tù nhân bị Israel xếp vào diện "an ninh", chủ yếu là tù nhân Palestine.

Ý tưởng là bố trí cá sấu tại các hào nước hoặc khu vực bao quanh nhà tù nhằm tạo thêm một lớp rào cản tự nhiên, qua đó ngăn chặn các vụ vượt ngục, tăng khả năng răn đe và giảm nhu cầu bố trí lực lượng canh gác.

Theo Jerusalem Post, các quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel (IPS) thậm chí đã đến trang trại cá sấu Hamat Gader để khảo sát điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc cũng như đánh giá tính khả thi của kế hoạch.

Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất là nhà tù Ketziot ở sa mạc Negev, nơi giam giữ số lượng lớn tù nhân Palestine liên quan đến các vụ án an ninh.

Cá sấu ở Israel. Ảnh: Reuters

Thay đổi quy định để mở đường cho kế hoạch

Trở ngại lớn nhất đối với đề xuất này là cá sấu sông Nile vốn thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ theo quy định của Israel.

Ngày 17/7, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Israel Idit Silman đã ký quyết định thay đổi cách phân loại pháp lý đối với loài này, chuyển từ nhóm động vật hoang dã được bảo vệ sang nhóm "động vật hoang dã được quản lý/chăm sóc".

Theo Times of Israel, sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc cá sấu sẽ ngay lập tức được đưa vào các nhà tù, nhưng được xem là bước đi pháp lý quan trọng giúp Cơ quan Quản lý Nhà tù có thể tiếp tục xúc tiến kế hoạch nếu được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Gây nhiều tranh cãi ở Israel

Đề xuất nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều tại Israel.

Những người ủng hộ cho rằng việc sử dụng cá sấu có thể tăng cường khả năng bảo vệ các cơ sở giam giữ, đặc biệt trong bối cảnh Israel tăng cường các biện pháp an ninh sau cuộc xung đột kéo dài với Hamas và số lượng tù nhân an ninh gia tăng.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ động vật, chuyên gia pháp lý và nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích kế hoạch là thiếu tính thực tiễn, đồng thời đặt ra những câu hỏi về phúc lợi động vật cũng như cách đối xử với tù nhân.

Một số ý kiến cũng cho rằng việc thay đổi quy định pháp lý chỉ để phục vụ một ý tưởng chưa được kiểm chứng có thể tạo ra tiền lệ gây tranh cãi.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ nhà tù nào tại Israel đã đưa cá sấu vào sử dụng để canh giữ tù nhân.

Những gì đã diễn ra mới dừng ở việc khảo sát tính khả thi, thay đổi quy định pháp lý đối với cá sấu sông Nile và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nếu kế hoạch được thông qua trong thời gian tới.