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Quỹ hưu trí quốc gia của nước láng giềng Việt Nam có nguy cơ mất trắng 1.200 tỷ đồng

| | Tài chính quốc tế

Họ đang thực hiện mọi biện pháp để thu hồi số tiền này.

Quỹ hưu trí quốc gia của nước láng giềng Việt Nam có nguy cơ mất trắng 1.200 tỷ đồng- Ảnh 1.

Bộ Tài chính Malaysia xác nhận khoản đầu tư trị giá 47,7 triệu USD (1,25 nghìn tỷ VNĐ) của Quỹ Hưu trí Quốc gia (KWAP) vào startup công nghệ nông nghiệp Indonesia eFishery đang gặp vấn đề. KWAP đã trở thành "nạn nhân" của một vụ gian lận có tổ chức.

Trong văn bản trả lời Quốc hội ngày 15/7, Bộ Tài chính cho biết khoản đầu tư được thực hiện vào tháng 7/2023 sau khi trải qua quy trình thẩm định và quản trị nghiêm ngặt.

Theo bộ này, KWAP đã tiến hành đánh giá nội bộ, thuê đơn vị thẩm định độc lập và xác minh báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán quốc tế được chứng nhận thực hiện.

Khoản đầu tư cũng được thực hiện cùng một liên danh các nhà đầu tư tổ chức quốc tế lớn, gồm Temasek (Singapore), SoftBank, 42XFund và Northstar. Tất cả các bên đều tiến hành quy trình thẩm định riêng trước khi rót vốn.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo eFishery đã thực hiện một kế hoạch gian lận tinh vi bằng cách thao túng các báo cáo tài chính, khiến toàn bộ hệ thống kiểm soát không thể phát hiện sai phạm.

Liên danh các nhà đầu tư hiện đã gửi đơn trình báo tới các cơ quan chức năng và khởi động các thủ tục pháp lý nhằm thu hồi khoản đầu tư.

“Liên danh các nhà đầu tư, trong đó có KWAP, đang tiếp tục thực hiện mọi biện pháp có thể để thu hồi số tiền đã đầu tư”, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết.

Về phía KWAP, quỹ này đã hoàn tất cuộc rà soát toàn diện đối với khoản đầu tư và trình kết quả lên hội đồng quản trị để xem xét.

Theo Bộ Tài chính Malaysia, các biện pháp tiếp theo đã được triển khai theo khuôn khổ trách nhiệm giải trình của tổ chức.

Chính phủ Malaysia đưa ra phản hồi trên sau khi nghị sĩ Wong Chen đặt câu hỏi về trách nhiệm của hội đồng quản trị và ban điều hành cấp cao của KWAP liên quan đến khoản đầu tư thất bại này.

Năm ngoái, nhà đồng sáng lập eFishery Gibran Huzaifah đã bị tòa án tại Bandung (Indonesia) tuyên phạt 9 năm tù sau khi bị kết tội tham ô và rửa tiền.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, ban lãnh đạo eFishery đã thổi phồng doanh thu thêm gần 600 triệu USD chỉ trong 9 tháng tính đến tháng 9/2024.

eFishery phát triển các hệ thống cho ăn tự động dành cho các hộ nuôi cá và tôm tại Indonesia, từng được định giá trên 1 tỷ USD và là một trong những startup “kỳ lân” nổi bật của nước này trước khi bê bối tài chính bị phanh phui.

Theo SCMP﻿

Y Vân

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