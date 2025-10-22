Isuzu đánh dấu 30 năm ra mắt thị trường Việt Nam

Isuzu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đại diện từ Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây Dựng, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, cùng lãnh đạo đến từ Tập đoàn Isuzu Nhật Bản.



Trong 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Isuzu mang đến những giải pháp vận tải bền vững, tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy cho khách hàng. Đến tháng 9/2025, doanh nghiệp đã đạt mốc 129.039 xe xuất xưởng, với hơn 40 dòng sản phẩm từ xe tải nhẹ, trung, nặng, xe chuyên dùng, khung gầm xe buýt, xe đầu kéo đến xe bán tải Isuzu D-max và SUV 7 chỗ Isuzu mu-X, ISUZU Việt Nam. Hệ thống đại lý của hãng cũng cán mốc hơn 29 đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc.

Ông Wataru Nakano, Tổng Giám Đốc Isuzu Việt Nam, chia sẻ: "Trong suốt hành trình 30 năm, ISUZU Việt Nam luôn kiên định lắng nghe nhu cầu thực tế của khách hàng và liên tục đổi mới để mang đến những giải pháp vận tải bền vững, thực tiễn cho xã hội. Chính sự kiên định này đã giúp ISUZU giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xe thương mại tại Việt Nam".

Đại diện Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, cho biết ông "đánh giá cao sự đóng góp của ISUZU không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà còn trong việc tạo công ăn việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển giao công nghệ". Năm 2024, ISUZU Việt Nam đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước tại TP.HCM. Tại nhà máy và hệ thống đại lý, doanh nghiệp hiện đã tạo ra gần 1.800 việc làm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành ô tô.

Ông Shinsuke Minimi - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Isuzu Nhật Bản phát biểu tại sự kiện.

Trong giai đoạn tiếp theo, Isuzu Việt Nam thực hiện bước chuyển mình chiến lược từ việc chỉ tập trung cung cấp phương tiện sang trở thành "nhà cung cấp giải pháp vận chuyển toàn diện", hỗ trợ trọn vòng đời xe.

Tại sự kiện, Ông Shinsuke Minami, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn ISUZU Nhật Bản nhấn mạnh kế hoạch trung hạn "ISUZU TRANSFORMATION" với định hướng trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp vận tải thương mại toàn cầu: "Isuzu hướng đến đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong việc thích ứng linh hoạt với nhu cầu vận tải ngày càng đa dạng, góp phần kiến tạo một kỷ nguyên vận tải bền vững cho tương lai".



