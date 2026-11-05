Ít ai biết khu đất gần 457 ha từng được FLC đề xuất xây công viên Safari hàng đầu châu Á, có cả resort 5 sao và mô hình Disneyland, nay TP.HCM muốn kêu gọi đầu tư trở lại

Khu đất gần 457 ha được TP.HCM đưa vào danh mục thu hút đầu tư

Công viên Sài Gòn Safari là một trong những dự án đáng chú ý được TP.HCM đưa vào danh mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, sau hơn 22 năm chưa thể triển khai hoàn chỉnh.

Dự án có quy mô 456,85 ha, nằm tại xã An Nhơn Tây, thuộc địa bàn huyện Củ Chi trước đây, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km. Khu vực này thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi, được định hướng phát triển thành công viên du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng.

Theo thông tin giới thiệu dự án, Sài Gòn Safari được quy hoạch với mục tiêu trở thành nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu bảo tồn và nhân giống các loài động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó là các khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng.

Công viên lớn nhất TP.HCM treo 22 năm.

Quy mô khu đất được phân thành 2 phần, gồm 440,21 ha đất thuộc khu công viên Sài Gòn Safari và 16,64 ha đất nằm ngoài khu công viên. Riêng 440,21 ha bên trong dự án gồm 384,24 ha đất các khu chức năng chính và 55,97 ha đất sử dụng chung.

Theo định hướng ban đầu, đây là một trong những dự án du lịch sinh thái có quy mô lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.

Dự án được cấp phép và có quyết định thu hồi đất từ năm 2004. Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình vẫn chưa được triển khai hoàn chỉnh, khu đất chủ yếu trong tình trạng đất trống.

Trước đó, năm 2021, huyện Củ Chi cũ từng kiến nghị chuyển đổi chức năng khu vực này sang phát triển công nghiệp công nghệ cao do dự án kéo dài, việc thu hút nhà đầu tư gặp khó khăn và phát sinh những khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau đó, Công viên Sài Gòn Safari tiếp tục được đưa vào danh sách các công viên cần xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM.

FLC từng đề xuất phát triển 5 phân khu, có công viên chủ đề theo mô hình Disneyland

Một trong những doanh nghiệp từng quan tâm đến Công viên Sài Gòn Safari là Tập đoàn FLC.

Tháng 3/2022, lãnh đạo FLC đã có buổi làm việc với huyện Củ Chi để báo cáo phương án nghiên cứu đầu tư dự án Công viên Sài Gòn Safari quy mô hơn 456 ha. Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu Khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn rộng hơn 910 ha.

Theo phương án FLC công bố khi đó, Công viên Sài Gòn Safari được chia thành 5 phân khu chức năng, gồm khu dịch vụ tổng hợp, khu resort nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao, khu vườn thú mở, khu Safari và khu công viên vui chơi giải trí tổng hợp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất phát triển nhiều hạng mục như công viên chủ đề theo mô hình Disneyland, vườn thú mở, khu Safari, công viên nước, khu trò chơi mạo hiểm, khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao.

Với phương án này, dự án không chỉ phục vụ hoạt động bảo tồn, nghiên cứu động vật mà còn hướng đến hình thành một tổ hợp du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng.

Thời điểm năm 2022,Tập đoàn FLC cho biết doanh nghiệp đã làm việc với nhiều đơn vị tư vấn và chuyên gia quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu phức hợp Safari có quy mô hàng đầu châu Á. FLC khi đó mong muốn xúc tiến các thủ tục pháp lý để có thể khởi công dự án trong quý III/2022 và dự kiến đưa vào vận hành năm 2025.

Đến nay, dự án tiếp tục được TP.HCM đưa vào danh mục thu hút đầu tư, với quy mô 456,85 ha.