Ít ngày nữa sẽ khởi công hầm đường bộ 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Khởi động Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên vào ngày 6/11

Chiều 22/10, tại phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu), UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành của tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp bàn, thống nhất hướng tuyến và phạm vi thi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên – công trình giao thông trọng điểm của khu vực Tây Bắc.

Theo kế hoạch, dự án có điểm đầu tại phường Sa Pa (Lào Cai) và điểm cuối tại xã Bình Lư (Lai Châu), với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 6/11/2025.

Giữa hai ống hầm sẽ có lối thoát hiểm định kỳ, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Ngoài phần hầm chính, dự án còn bao gồm hệ thống đường dẫn, cầu cống, chiếu sáng, thông gió, PCCC, giám sát giao thông và trạm vận hành hiện đại, được đầu tư đồng bộ.

Hình ảnh hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên trong tương lai do AI ChatGPT sáng rạo ra

Với địa hình phức tạp và cao độ lớn, Hoàng Liên được đánh giá là hầm đường bộ cao nhất Việt Nam và một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất Tây Bắc. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo Hoàng Liên từ 50–120 phút xuống còn khoảng 11 phút, giúp đảm bảo giao thông thông suốt quanh năm, đặc biệt trong mùa mưa lũ – thời điểm tuyến đèo hiện nay thường xuyên xảy ra sạt lở và ách tắc nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Sa Pa và thảo luận phương án phối hợp triển khai giai đoạn tiếp theo. Đại diện UBND phường Sa Pa khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chủ đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo dự án khởi công đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Hầm đường bộ đèo Hoàng Liên được quy hoạch thế nào?

Đây là tin vui đối nhân dân 2 tỉnh Lào Cai - Lai Châu và những tài xế thường xuyên chạy xe trên cung đường đèo hiểm trở được mệnh danh là "vua đèo Tây Bắc" này.

Theo đề xuất ban đầu, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên khi hoàn thành sẽ là hầm đường bộ cao nhất Việt Nam, có điểm đầu tại Km78+00 Quốc lộ 4D, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường cũ, tỉnh Lai Châu, và điểm cuối đấu nối với đường D1 (theo quy hoạch của Sa Pa), thuộc phường Ô Quý Hồ, tỉnh Lào Cai cũ.

Theo định hướng, công trình sẽ tạo sự kết nối trực tiếp giữa Lai Châu và các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cũng như những điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi Tây Bắc. Đây được coi là giải pháp chiến lược Lai Châu cũng như Lào Cai phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, dự án còn kỳ vọng thúc đẩy hoạt động logistics, kinh tế biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc), đồng thời góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến với Tây Bắc. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, công trình còn giúp tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.