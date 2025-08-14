Izumi Canaria – Dấu ấn đô thị vị nhân sinh bên dòng chảy thịnh vượng

Quy hoạch vị nhân sinh – Tôn chỉ xuyên suốt của Nam Long khi phát triển các đô thị tích hợp

Trong bức tranh phát triển đô thị hiện đại, Nam Long nổi bật là nhà kiến tạo tiên phong với triết lý "vị nhân sinh" – lấy con người làm trung tâm trong mọi quy hoạch. Đây không chỉ là một định hướng chiến lược, mà là kim chỉ nam xuyên suốt trong từng bước triển khai, từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết nhỏ trong không gian sống.

Khác với mô hình phát triển đô thị truyền thống vốn thiên về mở rộng diện tích và tối đa hóa lợi nhuận, Nam Long tiếp cận đô thị tích hợp bằng tư duy nhân văn. Mỗi dự án đều bắt đầu từ việc nghiên cứu sâu sắc nhu cầu thật của cư dân – không gian sống trọn vẹn, nơi nuôi dưỡng sự phát triển và gắn kết một cộng đồng.

Đơn cử như đô thị tích hợp Izumi City với những con số ấn tượng như hơn 20ha mảng xanh, hơn 6ha diện tích mặt nước, 10.5ha diện tích thương mại và 7ha dành cho giáo dục. Hệ thống công viên, cảnh quan và tiện ích cộng đồng được bố trí thông minh, giúp cư dân tiếp cận dễ dàng trong bán kính đi bộ – từ trường học, khu thể thao, siêu thị đến các công trình văn hóa – giải trí.

Quy hoạch vị nhân sinh, nơi con người, thiên nhiên và kiến trúc giao hòa - thể hiện trong từng đường nét quy hoạch đô thị tích hợp Izumi City.

Song song với hạ tầng và cảnh quan, Nam Long còn triển khai chính sách hỗ trợ an cư thiết thực cho người mua để ở. Tiêu biểu như Easy Pay – chương trình giải ngân đối ứng với lãi suất cố định trong thời gian dài, hay Tài khoản Ưu tiên Dragon giúp khách hàng vừa gửi tiết kiệm sinh lời, vừa được hưởng quyền lợi ưu tiên khi dự án mở bán chính thức.

Từ những chỉ số ấn tượng về mảng xanh, mặt nước, công viên cho đến hệ thống tiện ích gắn kết cộng đồng và chính sách tài chính linh hoạt, Nam Long khẳng định rằng phát triển bền vững không chỉ là lời cam kết hay mục tiêu xa vời, đó là chuỗi hành động nhất quán - giải pháp tài chính linh hoạt, quy hoạch tích hợp đồng bộ - nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, hài hòa, bền vững và kết nối liền mạch.

Izumi Canaria – Bản hòa ca giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người

Với tôn chỉ và tâm huyết ấy, Izumi Canaria – phân khu mới ra mắt tại Izumi City được quy hoạch theo tôn chỉ lấy thiên nhiên làm nền tảng bảo tồn để nương tựa cho công trình kiến trúc và con người làm trung tâm. Nam Long không chỉ bảo chứng cho chất lượng công trình, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn trong phát triển đô thị. Sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế là yếu tố định hình chuẩn sống tương lai tại Izumi City.

Những yếu tố làm nên giá trị sống tại Izumi City – từ vị trí, thiết kế, phong cách sống đến triết lý phát triển.

Vị trí chiến lược gần các trục giao thông huyết mạch liên vùng như Quốc lộ 51, cao tốc HCM - Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu,… giúp cư dân Izumi City dễ dàng kết nối với TP.HCM, sân bay Long Thành, các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ.

Không chỉ thuận tiện về hạ tầng kết nối, phân khu Izumi Canaria còn sở hữu 2 mặt kề sông, kênh đào tạo nên giá trị sống phồn thịnh hiếm có. Dòng chảy bồi tụ phồn vinh mang lại năng lượng tích cực, biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển. Không gian mặt nước giúp điều hòa khí hậu, tăng chất lượng sống cho cư dân.

Chia sẻ tại sự kiện tham quan tìm hiểu dự án, chị Phạm Mai Hiên (quận 7 cũ, TP.HCM) cho rằng: "Khả năng kết nối nhanh qua hệ thống sân bay, cao tốc và thiên nhiên cảnh quan xanh mát bên sông Đồng Nai chính là yếu tố giúp Izumi City được nhiều người lựa chọn để an cư. Đặc biệt hơn, phân khu Izumi Canaria mới ra mắt lại là khu compound cao cấp kề bên sông nên xứng đáng là nơi chốn an cư lý tưởng và là lựa chọn đầu tư chiến lược nhờ tính khan hiếm".

Đô thị tích hợp Izumi City tọa lạc ngay ví trí tâm điểm giao thương với các vùng kinh tế trọng điểm.

Không chỉ thu hút cư dân, Izumi City còn là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư. Anh Hoàng Tuấn Anh, nhà đầu tư đến từ TP.HCM nhận định: "Tôi nhận thấy Izumi City vượt trội về vị trí khi gần sân bay Long Thành, đường vành đai 3, bên sông Đồng Nai,… nhờ đó dự án dễ dàng kết nối với các tỉnh miền Đông, miền Tây. Đặc biệt, lý do chính để tôi chọn Izumi Canaria là chính sách thanh toán phù hợp. Tôi đã biết đến Nam Long từ 10 năm trước và với dự án Izumi City, việc tham gia của chủ đầu tư Nhật cũng là yếu tố làm tăng thêm phần uy tín của dự án".

Izumi Canaria chạm đến chuẩn sống xanh – sang – sinh thái.

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, Izumi City không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là lời khẳng định cho một phong cách sống mới: xanh – sang – kết nối. Hơn thế nữa, đó là nơi mỗi cư dân được sống trọn vẹn từng ngày, hòa mình vào dòng chảy thịnh vượng của thiên nhiên và gắn kết bền chặt cùng cộng đồng văn minh.

