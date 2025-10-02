Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Jack Ma đón tin vui: JPMorgan nâng giá mục tiêu cổ phiếu Alibaba tại Hồng Kông lên gần 45%

02-10-2025 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

JPMorgan Chase & Co. vừa nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Alibaba Group Holding Ltd. thêm gần 45%.

Jack Ma đón tin vui: JPMorgan nâng giá mục tiêu cổ phiếu Alibaba tại Hồng Kông lên gần 45%- Ảnh 1.

Theo đó, JPMorgan đặt mục tiêu mới cho cổ phiếu của tập đoàn mà tỷ phú lừng danh Jack Ma đồng sáng lập ở mức 240 đô la Hồng Kông (tương đương 31 USD) mỗi cổ phiếu vào cuối năm 2026, cao hơn 36% so với giá đóng cửa hôm thứ Ba.

Nhóm phân tích do Alex Yao dẫn đầu cho biết mức định giá ở 12 lần lợi nhuận dự kiến cho năm tài chính 2028 của Alibaba “mang lại dư địa tăng trưởng đáng kể”, nhờ triển vọng cải thiện doanh thu mảng điện toán đám mây và sự cộng hưởng ngày càng lớn giữa hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử.

Trong tháng 9, cổ phiếu Alibaba tại Hồng Kông đã tăng 53%, trở thành mã có diễn biến tốt nhất trên chỉ số Hang Seng. Sự lạc quan của nhà đầu tư được thúc đẩy sau khi công ty công bố kế hoạch tăng chi tiêu cho AI vượt mục tiêu ban đầu hơn 53 tỷ USD, cùng với việc ký kết quan hệ hợp tác mới với Nvidia Corp.

“Alibaba có vị thế để tham gia ở mọi giai đoạn – từ hạ tầng tính toán, nền tảng cho đến ứng dụng – đồng thời trực tiếp cải thiện hiệu quả kinh tế cho các thương nhân trong lĩnh vực AI tạo sinh,” Yao nhận định. Báo cáo cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên bỏ qua tác động tiêu cực từ cuộc chiến giao đồ ăn và thương mại nhanh dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2027.

Đáng chú ý, việc nâng giá mục tiêu lần này được đưa ra bởi chính nhóm phân tích mà vào tháng 3/2022 từng gây tranh cãi khi mô tả một số cổ phiếu internet Trung Quốc là “không thể đầu tư”.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Jack Ma tái xuất: Trung Quốc phát tín hiệu hòa giải với Big Tech, kỷ nguyên Alibaba sắp quay trở lại

