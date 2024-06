Jensen Huang được ví như Napoleon tái sinh, nổi tiếng tới mức sắp vượt mặt cả Elon Musk

Lối vào của Jensen Huang tại hội nghị Nvidia năm nay có thiết kế hệt như nơi chào đón một thần tượng nhạc pop trở về quê hương biểu diễn. Nhu cầu cao đến mức một số người tham dự đã bỏ xe lại do đường quá đông và chạy bộ qua các con đường trung tâm thành phố San Jose để nghe bài phát biểu của giám đốc điều hành Nivida.

Khi dòng người tìm kiếm những chiếc ghế trống trong khu vực có sức chứa 11.000 người, âm nhạc càng lúc càng dâng trào. Huang bước về phía trước, mặc chiếc áo khoác da màu đen đặc trưng của mình và nói đùa: "Tôi hy vọng là các bạn nhận ra đây không phải là một buổi hòa nhạc".

Trong 18 tháng qua, việc Huang đặt cược vào chip và phần mềm trí tuệ nhân tạo đã biến Nvidia trở thành một trong những công ty hùng mạnh nhất thế giới. Tuần này, giá trị thị trường của Nvidia đã nhanh chóng tăng lên trên 3 nghìn tỷ USD - là công ty thứ ba trong lịch sử làm được điều này.

Huang đang trên đà trở thành một cái tên hết sức quen thuộc, cùng với Elon Musk và Mark Zuckerberg với tư cách là một trong số ít CEO công nghệ mà đại đa số công chúng có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng ngay cả Musk cũng chưa từng được bắt gặp đang đứng ký tặng vào áo cho một người phụ nữ, như việc Huang đã làm trong tuần này.

Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 ở tuổi 30 và giữ vị trí lãnh đạo trong hơn ba thập kỷ. Ở tuổi 61, ông là một trong những nhà sáng lập, kiêm CEO cuối cùng còn sót lại của các Big Tech.

Patrick Collison, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty thanh toán Stripe cho biết: "Jensen là một tập hợp hoàn toàn độc đáo của lòng tốt, sự mãnh liệt, tham vọng và sự quyết tâm không ngừng. Ông ấy là Napoléon tái sinh với trái tim rộng lớn và niềm đam mê với tấm bán dẫn".

Nhu cầu về chip nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ hết được so sánh với cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu, cuộc chạy đua mà Nvidia đang giúp Mỹ giành chiến thắng. Nhưng ngay cả Mỹ cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt. Nguồn cung bị hạn chế bởi năng lực tại TSMC, công ty duy nhất sản xuất chip Nvidia tiên tiến thúc đẩy những đột phá về AI.

Do đó, chip Nvidia được coi là vấn đề an ninh quốc gia. Trong khi đó, các cơ quan thực thi chống độc quyền đang ngày một soi xét kỹ hơn. Tuần này, Jonathan Kanter, người đứng đầu bộ phận chống độc quyền của bộ tư pháp Mỹ nói với Financial Times rằng các cơ quan quản lý đang xem xét bối cảnh cạnh tranh của chip.

Giám đốc điều hành của Nvidia có lẽ sẽ không ngạc nhiên. Chris Gibson, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu thuốc AI Recursion, công ty được Nvidia đầu tư vào năm ngoái nhớ lại rằng Huang đã đưa ra một số lời khuyên về việc chuẩn bị tinh thần trong cuộc gặp đầu tiên của họ. "Anh ấy nói: Mọi công ty khởi nghiệp đều ở trong tình trạng chết chóc liên tục. Bạn luôn chiến đấu chống lại cái chết và bạn luôn đấu tranh cho sự phù hợp".

Huang cho rằng khả năng kiên cường của ông có được nhờ trải qua thời thơ ấu không mấy dễ dàng. Huang đến Mỹ lúc 9 tuổi và trở thành học sinh nội trú trẻ nhất tại một trường học ở vùng nông thôn Kentucky. Sau khi tốt nghiệp trung học sớm, ông theo học tại Đại học Bang Oregon để học ngành kỹ thuật điện, nơi ông gặp vợ mình, Lori. Sau đó, cặp đôi chuyển đến Thung lũng Silicon và tìm được việc làm trong lĩnh vực bán dẫn đang bùng nổ.

Đây là thời điểm mà vốn đầu tư mạo hiểm đang chảy vào, doanh số bán PC tăng vọt và các công ty bán dẫn đang thử nghiệm việc gia công sản xuất. Cùng với hai người bạn, Huang nảy ra ý tưởng thành lập một công ty chuyên thiết kế chip máy tính có khả năng tạo ra đồ họa trò chơi điện tử 3D chân thực. Họ đặt tên cho công ty khởi nghiệp của mình theo tiếng Latin có nghĩa là ghen tị, Invidia.

Những năm đầu của công ty thật khó khăn. Chỉ có thành công của card đồ họa RIVA 128 ra mắt năm 1997 mới cứu công ty khỏi phá sản. Nvidia niêm yết vào năm 1999, ngay trước khi bong bóng dotcom vỡ. Họ tiếp tục sống sót sau vụ sụp đổ giá cổ phiếu trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Huang nói trên một podcast vào năm ngoái: "Xây dựng một công ty và xây dựng Nvidia, hóa ra khó hơn gấp triệu lần so với những gì chúng tôi nghĩ. Nếu nhận ra nỗi đau đớn và thống khổ cũng như việc bạn sẽ cảm thấy dễ bị tổn thương như thế nào và những thử thách mà bạn sẽ phải chịu đựng cũng như sự bối rối, xấu hổ và danh sách tất cả những điều không ổn, thì tôi không nghĩ rằng hiếm có ai đó sẽ thành lập công ty".

Một phần sự tồn tại của Nvidia có thể bắt nguồn từ cấu trúc khác thường của chính công ty. Rene Haas, giám đốc điều hành của nhà thiết kế chip Arm của Anh, đã làm việc ở đó vào đầu những năm 2010 và cho biết Huang đã xây dựng một tổ chức ưu tiên các dự án hơn các hệ thống phân cấp quản lý thông thường. Điều này cho phép ông tiếp cận bất kỳ lớp nào để có được câu trả lời mà ông cần. "Đó là một nền văn hóa rất độc đáo", Haas nói. "Lợi ích của việc đó là tính minh bạch và tốc độ. Và tôi nghĩ đó là một trong những điều mà Nvidia thực sự rất giỏi. Họ di chuyển rất, rất nhanh, họ rất, rất có mục đích".

Huang coi công việc của CEO là người làm những việc mà không ai khác có thể hoặc làm được. Năm 2006, Nvidia bắt đầu phát triển CUDA, hệ sinh thái phần mềm giúp mở rộng việc sử dụng các bộ xử lý đồ họa của hãng ngoài việc chơi game. Sự ra đời của AI sáng tạo, giúp tăng doanh số bán hàng, xác nhận sự thay đổi chiến lược đó. Nvidia đã dồn vào một thị trường có lợi nhuận cao cho các chip trung tâm dữ liệu hỗ trợ việc đào tạo và triển khai các mô hình AI khổng lồ được các công ty như OpenAI sử dụng.

Cho tới nay, mặc dù nhiệm kỳ của Huang đã kéo dài nhưng vẫn chưa xác định được người kế nhiệm. Và lịch phát hành sản phẩm của Nvidia vẫn đang được đẩy nhanh. Blackwell, một con chip AI mạnh mẽ hơn, vừa mới ra mắt nhưng thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng hoạt động. Và nhiều khả năng, Huang vẫn sẽ là người đứng trên sân khấu thông báo việc ra mắt.

Theo: FinancialTimes