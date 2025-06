JPMorgan dự báo nửa cuối năm 2025 đầy thách thức vì "làn sương mù của sự bất định": Nhà đầu tư tìm tới "hầm trú ẩn"

Theo báo cáo mới nhất từ đội ngũ phân tích của JPMorgan Chase, do Fabio Bassi - trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản dẫn đầu, “làn sương mù của sự bất định” dự kiến sẽ bao trùm các thị trường tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách thương mại Mỹ đầy biến động.

Chính sách thương mại bất ổn của Mỹ: Con dao hai lưỡi đẩy nền kinh tế đến bờ vực suy thoái

Đầu năm 2025, câu chuyện chủ đạo trên thị trường là niềm tin vào sự tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế Hoa Kỳ so với phần còn lại của thế giới, mà tâm điểm là kỳ vọng vào thời đại “Trump 2.0”. Tuy nhiên, theo JPMorgan, tâm lý toàn cầu đã chuyển dịch mạnh mẽ từ lạc quan sang lo ngại về “thiệt hại do chính sách tự gây ra” có thể đẩy Mỹ đến gần bờ vực suy thoái. Dấu hiệu cụ thể là chỉ số PMI sản xuất tháng 5/2025 bất ngờ giảm xuống 48.5 điểm, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất.

Ảnh do AI minh họa

Với mức thuế quan trung bình áp dụng lên hàng hóa Trung Quốc có thể rơi vào mức 50% vào cuối năm 2025. Điều này báo hiệu môi trường thương mại quốc tế căng thẳng sẽ tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và lợi nhuận doanh nghiệp.

Cùng với đó, theo Michael Feroli, nhà kinh tế trưởng của JPMorgan dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong hai quý cuối năm 2025 khi GDP giảm 1% trong quý III và 0,5% trong quý IV. Trong cả năm 2025, JPMorgan dự đoán GDP của Mỹ sẽ giảm 0,3%.

Tuy nhiên, họ vẫn nhìn thấy sức bền từ “sự vững chắc của bối cảnh vĩ mô và việc thiếu mất cân bằng tín dụng”. Tỷ lệ nợ hộ gia đình so với GDP vẫn ổn định, cho thấy sức khỏe tài chính người tiêu dùng tương đối tốt. Bên cạnh đó, tác động của thuế quan đến lạm phát còn hạn chế, với mức tăng chỉ 0.1% so với tháng trước của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 (giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 5 tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo là 2,5%).

Sự giằng co giữa các dữ liệu vĩ mô yếu kém và triển vọng nội tại vững chắc tạo ra một môi trường đầy thách thức, đòi hỏi sự cẩn trọng và linh hoạt trong các quyết định đầu tư.

Chiến lược cho cuối năm: Thận trọng và trú ẩn

JPMorgan tin rằng sự kiên cường của thị trường, lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến và sự phát triển của chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài sản rủi ro trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán có thể tiếp tục tăng nhưng sự dẫn dắt sẽ hẹp, ví dụ 70% mức tăng của S&P 500 trong quý II/2025 đến từ 5 cổ phiếu công nghệ hàng đầu.

Đối với đồng đô la Mỹ (DXY), JPMorgan duy trì quan điểm giảm giá, đặc biệt là so với các thị trường mới nổi. Họ cũng ưu tiên trái phiếu thị trường phát triển với thời gian đáo hạn ngắn hơn, ngoại trừ trái phiếu của Hoa Kỳ. Điều này phản ánh sự thận trọng đối với rủi ro lãi suất dài hạn và sự suy yếu tiềm tàng của đồng bạc xanh.

Ảnh do AI minh họa.

Về giá vàng, các nhà chiến lược dự đoán ít cơ hội tăng giá hơn trong ngắn hạn (giá vàng dự kiến dao động quanh mức 3.300 - 3.450 USD/ounce trong quý III/2025). Tuy nhiên, họ vẫn ủng hộ vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Lượng nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng 15% trong quý I/2025, cho thấy xu hướng tích trữ vàng như một tài sản dự trữ chiến lược.

Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng vàng thế giới dành cho các ngân hàng trung ương toàn cầu, 95% phản hồi trả lời tin rằng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Đa số các phản hồi cho thấy các ngân hàng trung ương có thể giảm lượng nắm giữ đồng Đô la Mỹ trong 5 năm tới. Họ cũng tin rằng tỷ trọng của các loại tiền tệ khác (Euro, Nhân dân tệ) và vàng sẽ tăng trong cùng kỳ. Điều này phù hợp với dự báo của JPMorgan về việc đồng đô la Mỹ suy yếu trong năm 2025, đặc biệt khi mà các dữ liệu về lạm phát đang đi về mức 2% như mục tiêu của Fed, giới đầu tư đang kỳ vọng Cục dự trữ liên bang của Mỹ sẽ hạ lãi suất 2 lần trong năm nay.

Theo CME FedWatch, tỷ lệ Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 tăng mạnh lên 54,9% và hạ 1 lần nữa vào cuối năm 2025 tăng lên mức hơn 40% với kỳ vọng tổng mức hạ lãi suất trong năm nay đạt mức 0,5%. Đây là tín hiệu tích cực cho giá kim loại quý khi USD suy yếu. Đồng thời những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn của vàng và bạc.

Ngoài vàng là lựa chọn hàng đầu thì Bạc vật chất cũng là kim loại quý đang được giới đầu tư lựa chọn làm tài sản trú ẩn, với đà tăng mạnh mẽ vượt trội hơn vàng trong quý 2 (mức tăng hơn 31% kể từ mức đáy trong tháng 4), bạc đang cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi kinh tế phục hồi nếu Fed hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Theo nhận định của Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách: “Cha giàu, cha nghèo”, giá bạc có thể đạt 70 USD/ounce (tăng hơn 89% so với mức giá hiện tại) và xa hơn có thể là mức 200 USD.

Nguồn: Tổng hợp