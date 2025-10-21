J&T Express và hành động thiết thực hỗ trợ cán bộ, công nhân viên vùng thiên tai

Trước những thiệt hại do ba cơn bão lớn gây ra, Ban Lãnh đạo J&T Express Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách" trên toàn hệ thống.

Bão số 11 Matmo khiến các hoạt động kinh tế – xã hội ở nhiều địa phương bị tê liệt (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Trong thời gian ngắn vừa qua, người dân cả nước liên tiếp phải chống chọi với ba cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc, bao gồm: bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo).

Đây được xem là chuỗi thiên tai nghiêm trọng, với mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng tại một số khu vực tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nội... Hoạt động kinh tế – xã hội ở nhiều địa phương bị tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Hoạt động giao nhận hàng hóa của J&T Express gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu (Ảnh: Người dùng Tiktok)

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, hoạt động giao nhận hàng hóa cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt khiến việc vận chuyển gặp vô vàn khó khăn.

Dù vậy, hình ảnh những chuyến xe J&T Express vẫn miệt mài lăn bánh trong mưa, băng qua từng đoạn đường ngập nước để kịp thời giao hàng đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “fighting” của toàn hệ thống – kiên cường, trách nhiệm và tận tâm phục vụ khách hàng trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ nỗ lực duy trì “dòng chảy thương mại” giữa tâm bão, đội ngũ nhân sự J&T Express còn chủ động hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo an toàn cá nhân và phối hợp khắc phục thiệt hại tại các điểm khai thác, kho bãi.

Trước tinh thần đoàn kết và những nỗ lực đáng trân trọng ấy, Ban Lãnh đạo J&T Express Việt Nam đã gửi lời biểu dương đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trên cả nước. Đồng thời, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các trường hợp chịu thiệt hại do bão lũ, doanh nghiệp đã quyết định trích 2,5 tỷ đồng để triển khai chương trình nội bộ "Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai", giúp cán bộ, nhân viên và gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Theo đó, Công ty sẽ tiến hành đánh giá cụ thể tình hình của các trường hợp. Việc xem xét sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế, bao gồm: tổn thất về nhà ở, phương tiện cá nhân, cũng như các chi phí y tế phát sinh ...

Toàn bộ khoản hỗ trợ sẽ được phân bổ công khai, minh bạch và trao trực tiếp đến những cán bộ, nhân viên và hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà cửa, tài sản cũng như các nhu cầu khẩn cấp khác.

J&T Express tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng (Ảnh: DNCC).

Bà Kiều Thị Tiên Dung - đại diện J&T Express, chia sẻ: ﻿"J&T Express luôn xem con người là trọng tâm trong mọi hoạt động. Trước những thiệt hại nặng nề mà người dân cả nước đang gánh chịu do thiên tai, chúng tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng. Bên cạnh những nỗ lực duy trì hoạt động vận hành an toàn, doanh nghiệp cũng tập trung chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bị ảnh hưởng, để mỗi thành viên cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành từ đại gia đình J&T Express. Đây cũng là cách chúng tôi cùng nhau vượt qua thử thách, hướng đến một tập thể vững mạnh và nhân ái hơn".

Hoạt động hỗ trợ không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và trách nhiệm của J&T Express đối với đội ngũ nhân sự, mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành, chăm lo đời sống người lao động.

Ban lãnh đạo J&T Express tin rằng những hành động sẻ chia kịp thời này sẽ giúp các cán bộ, công nhân viên vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển phía trước.