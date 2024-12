Katalon vào danh sách Deloitte Technology Fast 500™ năm thứ 2 liên tiếp

Đây là lần thứ hai liên tiếp công ty góp mặt trong danh sách các doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ, với tốc độ tăng trưởng vượt trội 1.073% trong ba năm qua.

Đổi mới là chìa khoá tăng trưởng

Để đủ điều kiện vào danh sách Technology Fast 500™, các công ty phải sở hữu tài sản trí tuệ độc quyền hoặc sản phẩm công nghệ đóng vai trò chính trong doanh thu. Trong giai đoạn 2020-2023, các doanh nghiệp trong danh sách đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ 201% đến 186,373%, với mức tăng trưởng trung vị là 460%. Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, đổi mới sáng tạo cũng là yếu tố tiên quyết để được ghi nhận.

Bà Christie Simons, Phó Tổng Giám Đốc, Deloitte & Touche LLP cho biết: "Đổi mới, chuyển đổi và phá vỡ các giới hạn cũ là trọng tâm đánh giá của danh sách Technology Fast 500 năm nay, đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi kỷ niệm 30 năm thành lập chương trình."

Thành công của Katalon được xây dựng trên tinh thần đổi mới không ngừng và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc phát triển phần mềm, đồng thời đảm bảo chất lượng vượt trội. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và trải nghiệm phần mềm trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng, Katalon đã và đang tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tự động hóa kiểm thử, giúp tối ưu hóa hiệu quả và chất lượng cho doanh nghiệp.

Ông Lâm Quốc Vũ, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Katalon, chia sẻ: "Sự công nhận từ Deloitte không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc của Katalon, mà còn thể hiện niềm tin và sự ủng hộ từ khách hàng cũng như cộng đồng người dùng trên toàn thế giới. Thông qua việc liên tục đầu tư vào các giải pháp tích hợp AI, chúng tôi đã và đang tái định nghĩa cách các đội ngũ phần mềm xây dựng, kiểm thử và đưa sản phẩm ra thị trường, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng."

Ông Lâm Quốc Vũ, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Katalon - Nguồn: Katalon

Không dừng lại ở Deloitte, Katalon còn được G2 – nền tảng đánh giá phần mềm hàng đầu thế giới – vinh danh là đơn vị dẫn đầu (Leader) trong các lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, Kiểm thử tự động và DevOps. Sản phẩm của Katalon hiện được hơn 30.000 khách hàng trên toàn thế giới tin dùng, trong đó có hơn 60% đến từ Châu Mỹ. Tại Việt Nam, Katalon đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành ngân hàng và viễn thông.

Thúc đẩy chất lượng phần mềm qua hợp tác chiến lược

Song song với đổi mới sản phẩm, Katalon tích cực hợp tác với các đối tác lớn như Deloitte nhằm nâng cao chất lượng kiểm thử phần mềm trên toàn cầu. Những buổi gặp gỡ gần đây tại Canada, Mỹ, Áo và Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Nhân dịp này, ông Jason Lee, Phó Tổng Giám đốc của Deloitte Canada, đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ Katalon và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai bên:

"Quan hệ hợp tác giữa Deloitte và Katalon là minh chứng cho cam kết chung trong việc cung cấp các giải pháp kiểm thử phần mềm thông minh, có khả năng mở rộng và giữ chất lượng ở vị trí hàng đầu trong tiến trình số hóa." ông Jason Lee chia sẻ.

Đại diện Katalon chia sẻ trong một sự kiện được đồng tổ chức bởi Deloitte - Nguồn: Katalon

Bên cạnh thành tựu quốc tế, Katalon còn chú trọng xây dựng cộng đồng công nghệ trong nước. TestCon Vietnam 2024, ngày hội lớn đầu tiên dành riêng cho các kỹ sư kiểm thử phần mềm sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Shaping the Future of Software Testing". Sự kiện quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ FPT, VNG Corporation, Axon, KMS hứa hẹn mang đến cơ hội học hỏi, chia sẻ và kết nối, đồng thời thúc đẩy ngành kiểm thử phần mềm Việt Nam vươn xa hơn. "Trong khi các sự kiện dành cho nhà phát triển phần mềm ngày càng mở rộng về quy mô và tầm ảnh hưởng, các chương trình dành riêng cho kỹ sư kiểm thử vẫn chỉ dừng lại ở những buổi gặp gỡ nhỏ lẻ. TestCon Vietnam 2024 được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn thực sự xứng tầm để cộng đồng kiểm thử có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và kết nối" - ông Trần Kiến Uy, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Katalon, chia sẻ.

Sự kiện hiện đang mở đơn đăng ký đến hết ngày 6/12. Để biết thêm thông tin chi tiết và tham gia, vui lòng truy cập: testcon.net.

Về Katalon

Katalon hiện có hơn 350 kỹ sư phần mềm và chuyên viên làm việc tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ và các quốc gia khác. Katalon có thế mạnh trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) vào tối ưu hoá chu trình kiểm thử phần mềm. Sản phẩm của Katalon 3 năm liên tiếp được bình chọn là Công cụ Kiểm thử Tự động tốt nhất thế giới bởi Gartner và Capterra. Katalon nhận khoản đầu tư vòng Series A trị giá 27 triệu USD từ quỹ Elephant Partners (Hoa Kỳ) năm 2021. Thông tin chi tiết xem tại: https://katalon.com/about-us

Về 2024 Deloitte Technology Fast 500™

Hiện đã vào năm thứ 30, Deloitte Technology Fast 500 cung cấp một bảng xếp hạng về các công ty công nghệ, truyền thông, viễn thông, khoa học cuộc sống, fintech và công nghệ năng lượng tăng trưởng nhanh nhất tại Bắc Mỹ. Doanh nghiệp chiến thắng được lựa chọn dựa trên tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính từ năm 2020 đến 2023. Để đủ điều kiện được công nhận thuộc Technology Fast 500™, các công ty phải sở hữu tài sản trí tuệ hoặc công nghệ độc quyền được bán cho khách hàng trong các sản phẩm đóng góp phần lớn vào doanh thu hoạt động của công ty.