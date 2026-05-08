Köcher đầu tư nhà máy 25.000m², hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất

Trong ngành thiết bị bếp, chất lượng sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn đến từ năng lực sản xuất và khả năng kiểm soát quy trình.

Đây là lý do nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư đồng bộ từ công nghệ đến hệ thống nhà máy, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm trong thực tế vận hành.

Với Köcher, hướng đi này đang được triển khai rõ nét thông qua việc kết hợp giữa hợp tác công nghệ quốc tế và đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước, cho thấy doanh nghiệp đang đi sớm trong việc xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, trong bối cảnh xu hướng này còn chưa phổ biến trong ngành thiết bị bếp tại Việt Nam.

Trước đó, đơn vị đã công bố việc mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ châu Âu, bao gồm EuroKera và Tập đoàn E.G.O. (Đức). Đây là những đối tác tham gia vào quá trình phát triển công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dòng sản phẩm thiết bị bếp.

Köcher đã kí kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng EuroKera và E.G.O

Trong đó, EuroKera đóng vai trò trong kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm, trong khi các giải pháp công nghệ liên quan đến linh kiện được hỗ trợ bởi Tập đoàn E.G.O. (Đức). Sự kết hợp này góp phần hình thành nền tảng công nghệ cho các dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, để các tiêu chuẩn này được đảm bảo trong thực tế sản xuất, năng lực nhà máy và hệ thống thiết bị đóng vai trò then chốt.

Việc đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị bếp thứ 2 với quy mô 25.000m² được xem là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất. Nhà máy tập trung vào các dòng sản phẩm như bếp từ, máy hút mùi và các thiết bị liên quan.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ 2 tại KCN Phú Sơn của hãng Köcher

Song song với nền tảng công nghệ, hệ thống sản xuất tại nhà máy cũng được doanh nghiệp đầu tư đồng bộ. Hệ thống thiết bị sản xuất do Tập đoàn Schuler (Đức) cung cấp, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ và hiệu quả vận hành trong quá trình sản xuất.

Sự kết hợp giữa công nghệ sản phẩm và năng lực sản xuất được đánh giá là yếu tố giúp Köcher kiểm soát chất lượng đầu ra một cách xuyên suốt.

Quy trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe

Theo kế hoạch, trong giai đoạn tới, các sản phẩm bếp từ của đơn vị sẽ tiếp tục được đội ngũ kỹ sư quốc tế đánh giá và giám sát trong quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong bối cảnh nhu cầu về thiết bị bếp chất lượng cao ngày càng gia tăng, việc sở hữu một hệ thống sản xuất đạt chuẩn được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu của Ông Phùng Mạnh Cường - Tổng Giám đốc hãng Köcher

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với nền tảng sản xuất cùng hệ sinh thái hợp tác quốc tế, các sản phẩm của Köcher được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Việc đầu tư nhà máy lần này không chỉ giúp gia tăng năng lực sản xuất, mà còn là bước hoàn thiện trong chuỗi giá trị từ công nghệ, sản xuất đến kiểm soát chất lượng, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.