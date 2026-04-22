KDH Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

KDH duy trì đà tăng trưởng ổn định, tập trung phát triển các khu dân cư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP.HCM, với sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch, đảm bảo tiến độ.

Năm 2025, so với cùng kỳ năm trước, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.651 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.045 tỷ đồng, tăng 29%; tổng tài sản đạt 34.074 tỷ đồng, tăng 11%. Vốn chủ sở hữu đạt 21.164 tỷ đồng, chiếm 62% tổng nguồn vốn; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu duy trì dưới 1, cấu trúc tài chính lành mạnh, thanh khoản an toàn.

Kết quả kinh doanh này đóng góp phần lớn từ dự án Gladia by the Waters (hợp tác với Keppel) tại P. Bình Trưng, TP. HCM (trước đây là P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức); quy mô 11,8 ha, gồm 226 căn căn biệt thự & nhà liên kế vườn, cùng khối cao tầng với 616 căn hộ chung cư và 23 căn thương mại dịch vụ.

Theo đó, KDH đã hoàn tất xây dựng toàn bộ biệt thự - nhà - tiện ích và cảnh quan của phân khu thấp tầng, chính thức mở bán vào Quý IV/2025 với đầy đủ văn bản pháp lý. Song song đó, KDH cũng bắt đầu tiến hành các thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ("Giấy chứng nhận") cho cư dân theo quy định, đảm bảo quyền lợi khách hàng, khẳng định trách nhiệm và uy tín chủ đầu tư.

Năm 2025, KDH đã bàn giao Giấy chứng nhận cho hầu hết khách mua dự án The Privia (321 An Dương Vương, P. An Lạc, TP.HCM); tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư lần đầu và bầu Ban Quản trị để tiếp nhận vận hành.

Năm 2026, KDH tiếp tục kinh doanh phân khu thấp tầng dự án Gladia by the Waters; đồng thời triển khai xây dựng phân khu cao tầng (đã động thổ vào tháng 1/2026), dự kiến mở bán vào Quý III/2026 khi đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, KDH tiếp tục xây dựng Dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Bình Lợi, TP. HCM (trước đây là xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh) và Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, TP. HCM (trước đây là xã Bình Hưng, H. Bình Chánh). Các dự án này sẽ được đưa vào kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, KDH đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.500 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, KDH không ngừng gia tăng quỹ đất với chi phí hợp lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện có, chuẩn bị nguồn cung cho những năm tiếp theo, đảm bảo nguồn lực tạo doanh thu, lợi nhuận ổn định, lợi thế cạnh tranh bền vững, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, tối ưu hóa lợi ích cổ đông.